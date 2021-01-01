إنفيديا Nvidia تسعى للتخلي عن صفقة الاستحواذ على ARM

إنفيديا Nvidia تسعى للتخلي عن صفقة الاستحواذ على ARM

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صورة الخبر: إنفيديا
إنفيديا

توصلت شركة إنفيديا لاتفاق تستحوذ فيه على ARM قبل عام ونصف تقريبًا، لكنها الآن قررت الانسحاب من الصفقة بعد الكثير من الضغوطات في عدد من البلدان حول العالم.

كانت الشركتان قد اتفقتا على صفقة بقيمة 40 مليار دولار أمريكي سيدفع بعضها نقديًا وبعضها على شكل أسهم، لكن التساؤلات الكثيرة حول إمكانية احتكار السوق وامتعاض الشركات التقنية من هذا الأمر ومطالبتها الحكومات بعدم الموافقة على الصفقة قانونيًا، تسبب بالكثير من الضغوطات التي تكللت في النهاية بفشل الصفقة.

شركة ARM مملوكة الآن لصندوق سوفت بنك لكن قيمتها السوقية حاليًا تزيد عن 60 مليار دولار أمريكي على عكس ما كانت قبل عام ونصف عند الاتفاق على الاستحواذ.

ستضطر إنفيديا لدفع تعويضات قدرها 1.25 مليار دولار أمريكي لصالح ARM بسبب الانسحاب من الصفقة، وتقول الأولى إنها تهدف من الآن للعمل جنبًا إلى جنب مع الثانية كشريك في السنوات المقبلة.

المصدر: عالم التقنيه

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