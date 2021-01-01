متصفح جوجل كروم يجري تغييرا على صورته بعد ثمانِ سنوات

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صورة الخبر: جوجل كروم
جوجل كروم

قررت شركة جوجل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية إجراء تغيير على صورة متصفح كروم التابع لها، وذلك في أول تغيير تقوم به منذ ثماني سنوات.

وهذه التغييرات الأولى التي تتم منذ عام 2014 ستكون دقيقة للغاية، وستظهر على كل من نسختي التطبيق والشبكة (الويب) للمتصفح في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وقال "إلفين هو"، وهو أحد المصممين العاملين في متصفح جوجل كروم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" ربما لاحظ البعض أيقونة جديدة في تحديث متصفح جوجل كروم كناري اليوم. نعم، نحن نقوم بتحديث أيقونة العلامة التجارية لكروم لأول مرة منذ ثماني سنوات. وسيبدأ ظهور الأيقونات الجديدة في أجهزتكم قريبا".

المصدر: السلطة

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