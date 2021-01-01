قبل طرحه تعرف على أبرز تسريبات iOS 16

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قبل طرحه تعرف على أبرز تسريبات iOS 16

سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن نظام التشغيل iOS 16 الذي ستطرحه آبل العام الجاري لهواتف آيفون حسبما نقلت RT.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن النسخة الجديدة من النظام ستحمل معها تغييرات كبيرة لهواتف آيفون، وخصوصا من حيث وظائف اختصارات التطبيقات واختصارات واجهات العرض في شاشات الهواتف.
وستصبح شاشات الهواتف مع النظام الجديد أكثر تفاعلية أيضا، إذ سيتمكن المستخدم عبر واجهة تشغيل الشاشة الأساسية من الوصول إلى أدوات ضبط السطوع والدقة، وتشغيل المصباح، والتحكم بساعة الإيقاف، وتنفيذ العديد من المهام الأخرى التي كانت تتطلب الدخول إلى قائمة الإعدادات.
وستحصل هواتف آيفون أيضا على رموز تفاعلية جديدة ستعرف برموز InfoShack، وسيتمكن المستخدم بأحجام الرموز التفاعلية التي توفرها آبل حاليا في الهواتف، كما يتوقع أن تحصل هواتف آيفون مع النظام الجديد على ميزات إضافية تسهل التحكم بها عن بعد عبر الساعات الذكية والأوامر الصوتية.

ولن يصل iOS 16 على الأغلب لهواتف iPhone 6s و iPhone 6s Plus و iPhone 6s Plus من الجيل الأول، بل سيستخدم مع هواتف آيفون من الفئات الأحدث.

المصدر: السلطة

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