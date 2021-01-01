روسيا باشرت التحكم بقمر صناعي عسكري أطلقته إلى الفضاء مؤخرا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء باشروا التحكم بقمر صناعي أطلقته إلى الفضاء السبت الماضي.
وقال بيان صادر عن الوزارة "القمر الصناعي العسكري الذي أطلق لصالح وزارة الدفاع من قاعدة بليسيتسك مؤخرا وصل إلى مداره الفضائي المحدد، وتمكن الخبراء في المحطات الأرضية من تفعيل الاتصالات مع القمر للتحكم به عن بعد، المعدات وأجهزة الاتصالات الموجودة في القمر تعمل بشكل مستقر وطبيعي".
وأشار البيان إلى أن "القمر الجديد الذي أطلق عليه اسم Kosmos-2553 مزود بأجهزة ومعدات متطورة، وهذه الأجهزة طوّرت بشكل خاص لتكون قادرة على العمل تحث تأثير الأشعة الكونية والجسيمات الفضائية عالية الشحنات".
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