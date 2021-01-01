الشكل التخيلي ل بي إم دبليو X5 موديل 2023 فيس ليفت



بي إم دبليو X5 بي إم دبليو X5

المربع نت – إذا كنت مغامرا من محبي البراري، والتجول بين الطرق الوعرة، فإن إصدارات البي ام دبليو موجهة لإرضائك، لحرفية هذه العلامة في تصميم السيارات بجسد رشيق وآليات قيادة مميزة، ناهيك عن محركاتها عالية الأداء، والسرعة الفائقة الملائمة للصعاب.



أصدرت شركة بي ام دبليو، في نوفمبر 2018 الجيل الرابع الحالي من موديل X5، ومن المرجح أن تصل النسخة المحدثة من الطراز خلال عام 2023، بتحديثات متعددة جمالية وتقنية.



لم تفصح شركة بي ام دبليو، عن تفاصيل عديدة للإصدار الجديد، ولكن ظهرت السيارة في تصميم تخيلي بناء على أحدث صورها التجسسية،، ويبدو أن هيكل السيارة X5 المحدث، سيكون مختلف عن إصدار 2018، فقد أصبحت المصابيح الأمامية أنحف من ذي قبل وبدقة تضاهي غيرها، وكذلك الحال مع المصد الأمامي والذي يبدو شكله مختلف، ومن المرجح أن يلبي الإصدار الجديد طموح عشاق السرعة والأداء لتركيز بي إم دبليو على جوانب التسارع والتوجيه الدقيق والمناورة الرشيقة.

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وجديرٌ بالذكر أن الجيل الحالي من X5 حقق مبيعات ممتازة على مدار العام الماضي وبالأخص في الولايات المتحدة مقارنةً بالمنافسين الرئيسيين مثل مرسيدس GLE أو فولفو XC90 أو أودي Q7 أو بورش كايين أو رينج روفر سبورت.