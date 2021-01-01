أستون مارتن توقف عن انتاج سيارات SUV إضافية



أستون مارتن أستون مارتن

مع تركيز أستون مارتن على سيارتها الـ SUV الأولى في الفترة الماضية وتحقيقها لمبيعات عالية لها فقد ظهر سؤال جديد أمام الشركة.



هل ستنتج أستون مارتن المزيد من سيارات الـSUV، هل ستحصل DBX على شقيقة أصغر أو أكبر منها؟ الجواب المختصر هو لا حسب الرئيس التنفيذي للشركة Tobias Moers والذي قال “أصغر؟ لا يوجد شيء لننافسه. قاعدة عجلات طويلة؟ ربما لا تكون تلك هي الشريحة المناسبة عندما يتعلق الأمر بدمج الأداء والرفاهية الفائقة، لذلك سنترك قاعدة العجلات الطويلة مع أشخاص آخرين”.



إذا، لا مزيد من سيارات SUV من أستون مارتن، ولكن ماذا عن سيارة لاجوندا؟ يجيب Moers “علينا أن نتوصل إلى فهم واضح لما تمثله أستون مارتن، وعلينا خلق فهم جديد لأستون مارتن كونها قادرة على المنافسة وكونها في طليعة التكنولوجيا وكونها ذروة الأداء وتضع معياراً أو تنافساً في هذا المعيار. لذلك من المحتمل أن تعود سيارات لاجوندا إلى الطريق ولكن ليس في الوقت الحالي”.