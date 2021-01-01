بعد مبيعات 2021 فيراري توزع مكافآت 52,000 ريال لموظفيها

آخر الأخبارأخبار السيارات › بعد مبيعات 2021 فيراري توزع مكافآت 52,000 ريال لموظفيها

صورة الخبر: فيراري
فيراري

حققت فيراري مبيعات قياسية في عام 2021، وبهذه المناسبة فقد قررت الشركة توزيع مكافئات على موظفيها.

سيحصل جميع موظفي فيراري على مكافئات تصل لـ12,000 يورو، أو ما يعادل 52,000 ريال. وذلك بعد أن باعت الشركة أكثر من 11,000 سيارة في 2021 وحققت إيرادات 4.271 مليار يورو وأرباح 1.531 مليار يورو، أي بقفزة 34% عن عام 2020 و 20.6% عن عام 2019.

جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بمحركات V8 من فيراري كانت مرتفعة بكشل كبير بزيادة 34.6% أما محركات V12 فقد تراجعت 16.1%. من ناحية أخرى فقد اقترب موعد إنتاج الـ SUV بوروسانجوي وسيارة دايتونا SP3 الجيدة ما يعد بمبيعات ناجحة في 2022 أيضاً.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد مبيعات 2021 فيراري توزع مكافآت 52,000 ريال لموظفيها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
45662

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager