بعد مبيعات 2021 فيراري توزع مكافآت 52,000 ريال لموظفيها



فيراري فيراري

حققت فيراري مبيعات قياسية في عام 2021، وبهذه المناسبة فقد قررت الشركة توزيع مكافئات على موظفيها.



سيحصل جميع موظفي فيراري على مكافئات تصل لـ12,000 يورو، أو ما يعادل 52,000 ريال. وذلك بعد أن باعت الشركة أكثر من 11,000 سيارة في 2021 وحققت إيرادات 4.271 مليار يورو وأرباح 1.531 مليار يورو، أي بقفزة 34% عن عام 2020 و 20.6% عن عام 2019.



جدير بالذكر أن مبيعات السيارات بمحركات V8 من فيراري كانت مرتفعة بكشل كبير بزيادة 34.6% أما محركات V12 فقد تراجعت 16.1%. من ناحية أخرى فقد اقترب موعد إنتاج الـ SUV بوروسانجوي وسيارة دايتونا SP3 الجيدة ما يعد بمبيعات ناجحة في 2022 أيضاً.