أول سيارة هجين.ألفا روميو تكشف عن تونالي 2022 .



تونالي 2022 تونالي 2022

أياماً قليلة وسيتم الكشف عن ألفا روميو تونالي الجديدة كلياً، ولم تعرض الشركة الإيطالية أية تفاصيل عن شكلها من خلال الفيديو التشويقي الخاص بها الذي أعلنت عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تاركة المفاجأة ليوم الإطلاق الرسمي في 8 فبراير2022.



واستوحت ألفا اسم سيارتها تونالي من ممر موجود داخل جبال الألب، وهذا يعني أنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتناسب مع الطرقالوعرة، وذلك بحسب ما ذكره تقرير موقع al volante المتخصص في أخبار السيارات.



أول سيارة هجين من ألفا روميو

ويبلغ طول Alfa Romeo Tonale حوالي 450 سم وهو يعني أنها تتمتع بحجم كبير وبمساحة واسعة من الداخل، وستعتمد على سلسلة كاملة من التغييرات،سواء في الهيكل أو مكونات التعليق، وستشتمل على الصفات الديناميكية على الخاصة بالصناعة الإيطالية ألفا روميو.

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وستكون تونالي أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من ألفا روميو، وهو ما يعني أنها يجب أن تتكون من محرك بنزين توربو مع محرك كهربائي يعتمدعلى الدفع الرباعي، لتعزيز تجربة القيادة على الطريق، بدلاً من مجرد تقليل نبعاثات ثاني أكسيد الكربون.حيث من المتوقع أن تشتمل ألفا روميو تونالي الجديدة على محرك ديزل 1600 سي سي يعطي قوة 130 حصان ومحرك بنزين توربو 1600 سيسي e-hybrid الجديد ، مع نظام هجين يعطي قوة 48 فولت، على أن تتجاوز القوة الإجمالية لها 240 حصان، بحسب ما أورده التقرير.