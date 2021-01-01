أول سيارة هجين.ألفا روميو تكشف عن تونالي 2022 .

أياماً قليلة وسيتم الكشف عن ألفا روميو تونالي الجديدة كلياً، ولم تعرض الشركة الإيطالية أية تفاصيل عن شكلها من خلال الفيديو التشويقي الخاص بها الذي أعلنت عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تاركة المفاجأة ليوم الإطلاق الرسمي في 8 فبراير2022.
واستوحت ألفا اسم سيارتها تونالي من ممر موجود داخل جبال الألب، وهذا يعني أنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تتناسب مع الطرقالوعرة، وذلك بحسب ما ذكره تقرير موقع al volante المتخصص في أخبار السيارات.
أول سيارة هجين من ألفا روميو
ويبلغ طول Alfa Romeo Tonale حوالي 450 سم وهو يعني أنها تتمتع بحجم كبير وبمساحة واسعة من الداخل، وستعتمد على سلسلة كاملة من التغييرات،سواء في الهيكل أو مكونات التعليق، وستشتمل على الصفات الديناميكية على الخاصة بالصناعة الإيطالية ألفا روميو.
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