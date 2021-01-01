غلق نفق الوفاء والأمل كلياً بسبب المونوريل

آخر الأخبارأخبار السيارات › غلق نفق الوفاء والأمل كلياً بسبب المونوريل

صورة الخبر: المونوريل
المونوريل

أعلنت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني غلق كلي نفق الوفاء والأمل مع استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لاستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية، وهو الأمر الذي يستلزم غلق كلي لنفق الوفاء والأمل مع استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل.

ويتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 11 فبراير الجاري في فترات الليل فقط، من الساعة 12 صباحاً “بعد منتصف الليل” حتى الساعة 6 صباحاً من نفس البوم.

كما سيتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

-الغلق الكلي لنفق الوفاء والأمل القادم من مدينة نصر اتجاه المشير .

– استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لوقوف الونش الخاص برفع الكمرات المعدنية .

على أن يتم تنفيذ التحويلات الخاصة بغلق النفق وذلك بتوجيه المركبات يميناً اتجاه محور المشير ثم منزل المشير المتجه إلى مناطق المقطم فمطلع المشير اتجاه القاهرة الجديدة واستكمال السير .
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصدر: Egypt automotive

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على غلق نفق الوفاء والأمل كلياً بسبب المونوريل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
70156

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager