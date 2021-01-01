غلق نفق الوفاء والأمل كلياً بسبب المونوريل

أعلنت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني غلق كلي نفق الوفاء والأمل مع استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل لاستكمال أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية.
وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمرات المعدنية لمشروع المونوريل الخاص بالعاصمة الإدارية، وهو الأمر الذي يستلزم غلق كلي لنفق الوفاء والأمل مع استقطاع حارة مرورية بمحور الشهيد على الجانب الأيمن أعلى نفق الوفاء والأمل.
ويتم تنفيذ الأعمال اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 7 فبراير وحتى يوم الجمعة الموافق 11 فبراير الجاري في فترات الليل فقط، من الساعة 12 صباحاً “بعد منتصف الليل” حتى الساعة 6 صباحاً من نفس البوم.
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