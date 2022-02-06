«الإحصاء»:خلال 10 أشهر 37.5% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لجيبوتي مسجلة 82.3 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 59.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 37.5%،وبلغت قيمة الواردات المصرية من جيبوتي 4.3 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 79.2%.
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي لتصل إلى 86.5 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.1%.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة جيبوتي 2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات الجيبوتيين العاملين في مصر 81 ألف دولار خلال العام المالي 2019-2020 مقابل 185 ألف دولار خلال العام المالي 2018-2019 بنسبة انخفاض قدرها 56.2%.
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