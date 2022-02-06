سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا 8 فبراير 2022



الذهب الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، صباح الثلاثاء 8 فبراير 2022، بعدما حقق ارتفاعا كبيرا، مساء الإثنين، وذلك بسبب تأثره مباشرةً بالتغيرات التي تحدث في سعر الذهب عالميا حيث شهد الذهب حالة من التذبذب في البورصة العالمية .



أسعار الذهب اليوم في مصر صباح الثلاثاء 8 فبراير 2022:

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، صباح اليوم، بنحو 3 جنيهات وكانت قد ارتفعت بنحو 6 جنيهات وذلك في استجابه فورية للتغيرات في اسعار الذهب عالميا.



وجاءت الأسعار كما يلى:

سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في مصر، مساء اليوم، ما بين 911 و912 جنيهات للجرام، وهو الأكثر انتشارا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا في مصر، مساء اليوم، ما بين 797 و798 جنيها للجرام وهو الأكثر انتشارا في مصر .

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا للجرام، مساء اليوم، ما بين 683 و684 جنيهًا، وهو الأكثر انتشارا في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

سجل سعر جنيه الذهب في مصر، مساء اليوم، ما بين 6368 و6376 جنيها والجنيه عبارة عن 8 جرامات من الذهب عيار 21.

يُذكر أن شعبة الذهب في مصر تعلن الأسعار الجرام بدون المصنعية، والتي تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف المصنعية من محافظة إلى أخرى ومن محل إلى آخر.

قد يعجبك أيضا...

أسعار الذهب عالميا صباح اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022:يتذبذب سعر الذهب في البورصة العالمية منذ بداية التداول وحتى الآن حيث ارتفعت أسعار الذهب عالميا، في الصباح، وتم التداول عند 1822.75 دولارا للأوقية ولكنه مالبث أن تراجع بنسبة 0.12% ليتم التداول عند 1818.45 دولارا للأوقية، مع ارتفاع الدولار بنسبة 0.11%، ليستقر سعر الذهب قرب اعلى مستوى له منذ 26 يناير الماضى.أسباب تذبذب أسعار الذهب في الأسواق العالمية صباح اليوم:ترجع أسباب تذبذب اسعار الذهب عالمياإلى عدة أسباب:1- يخضع الذهب لنظرية العرض والطلب داخل البورصة وكلما ارتفع الطلب عليه يرتفع سعره والعكس ويترقب المتداولون لبيانات التضخم الامريكية والتى ستصدر يوم الخميس المقبل، مما يدفعهم للشراء للتحوط ضد التضخم .2- تأثر سعر الذهب بالتوترات الجيوسياسية بين روسيا واوكرانيا والتى قد تؤدى إلى حرب وشيكة والتى أبقت على المعدن الأصفر كملاذ آمن ضد الأزمات.3- قرارات رفع سعر الفائدة في ماس المقبل تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لشراء الذهب الذي لا يدر عائد والتى تؤدى إلى انخفاضه.سعر الذهب في أسواق المال صباح الثلاثاء 8 فبراير 2022:تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميًا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب وقت كتابة التقرير كالآتي:م الوحدة جنيه مصرى دولار امريكي1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 919.55 جنيه 58.48 $2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 842.92 جنيه 53.60 $3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 804.61 جنيه 51.17 $4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 689.66 جنيه 43.86 $5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 536.41 جنيه 34.11 $6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 459.78 جنيه 29.24 $7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 383.15 جنيه 24.37 $8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،436.87 جنيه 409.35 $9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 28،601.29 جنيه 1،818.87 $10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 91،955.28 جنيه 5،847.79 $11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 919،552.81 جنيه 58،477.87 $ويقدم موقع «المصري اليوم» تحديث يومى في أسعار الذهب سواء في السوق المصرى والصاغة أو في الأسواق العالمية لتلبية احتياجات القراء الراغبين في معرفة الأسعار قبيل الشراء سواء للاقتناء أو الاستثمار أو الهدايا.