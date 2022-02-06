بهبوط فى 6 قطاعات بورصة الكويت تختتم جلسة اليوم

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اختتمت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم بتراجع جماعي لكافة المؤشرات. وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسرًا 2.95 نقطة ليغلق عند مستوى 7419.85 نقطة، واستقر مؤشر السوق الأول عند مستوى 8045.25 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 9.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6206.81 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 17.03 نقطة ليغلق عند مستوى 6557.81 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 238.2 مليون سهم بقيمة 51.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

ارتفع 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.1%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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