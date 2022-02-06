في ختام تعاملات الاثنين البورصة المصرية تخسر 3.6 مليار جنيه

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صورة الخبر: البورصة المصرية - ارشيفية
البورصة المصرية - ارشيفية

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 7 فبراير 2022، كما خسر رأس المال السوقي نحو 3.6 مليار جنيه ليغلق عند 748.464 مليار جنيه.

وهبط مؤشر «إيجي إكس 30» بنحو 1.21% ليغلق عند مستوى 11548 نقطة، كما انخفض «إيجي إكس 50» بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2035 نقطة، فيما نزل «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 13765 نقطة، بينما هبط «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 1.16% ليغلق عند مستوى 4560 نقطة.

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنحو 0.84% ليغلق عند مستوى 2155 نقطة، كما نزل «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنحو 0.87% ليغلق عند مستوى 3184 نقطة.

المصدر: جريده المصدر

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