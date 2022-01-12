فوائد مذهلة«للحليب الذهبي» تجعله مشروبك المفضل تعرف عليها



الحليب الذهبي الحليب الذهبي

ستجعلك الفوائد العديدة لحليب الكركم تشتهي منه كوبًا أو كوبين. يُعرف هذا المشروب الهندي التقليدي أيضًا باسم الحليب الذهبي. وأصبحت شائعة بشكل متزايد في الغرب بسبب خصائصها المعززة للصحة. فإذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لإضافة الكركم إلى نظامك الغذائي، إليك شرب حليب الكركم. يتكون هذا المنشط الصحي عن طريق خلط الكركم في الحليب.



يعتبر الكركم مليء بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات. فهو يعزز مناعتك ويساعدك على البقاء بصحة جيدة. وقد يساعد حليب الكركم أيضًا في مشاكل الجهاز التنفسي ومشاكل الكبد والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي، فإذا كنت تبحث عن فوائده المختلفة، تابع التقرير التالي، وفقًا لـstylecraze.



1 – قد يحارب الالتهابات وآلام المفاصل

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يساعد الكركمين الموجود في حليب الكركم على مكافحة الالتهابات وآلام المفاصل. خصائصه المضادة للالتهابات قابلة للمقارنة مع بعض الأدوية الصيدلانية السائدة.في إحدى الدراسات، أظهر الأفراد المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي الذين تناولوا 500 ملليجرام من الكركمين يوميًا تحسنًا أكبر من أولئك الذين تناولوا دواءً قياسيًا.وتم العثور على نتائج مماثلة مع الزنجبيل، وتوابل أخرى تضاف عادة إلى حليب الكركم.2 – قد يعزز صحة الجلدتقليديا، يستخدم الكركم كعلاج لعدد من الأمراض الجلدية. يُعتقد أيضًا أن التوابل تجعل الجلد متوهجًا ويبقي البكتيريا الضارة في مكانه.تم العثور على التطبيق الموضعي للكركم لتخفيف أورام الجلد. لكن لا يوجد الكثير من المعلومات حول كيفية استخدام حليب الكركم لهذا الغرض، باستثناء تناوله.وغالبًا ما يستخدم الكركمين كعنصر في المواد الهلامية للبشرة ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى.3 – قد يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطانربطت مئات الدراسات الكركمين بالأنشطة المضادة للسرطان المحتملة. فقد تظهر الأبحاث أن الكركمين يمكن أن يعالج أو يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض والرئة والجلد والدماغ والجهاز الهضميوتشير الأبحاث المعملية أيضًا إلى أن الكركمين قد يبطئ من تطور السرطان ويجعل العلاج الكيميائي أكثر فعالية.قد يحمي المركب أيضًا الخلايا السليمة من التلف الناتج عن العلاج الإشعاعي.4 – قد يساعد في إنقاص الوزنخصائص الكركمين المضادة للالتهابات في حليب الكركم قد تساعد في إنقاص الوزن.5 – قد يعزز صحة القلبتم ربط الكركم والزنجبيل والقرفة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتعزز صحة القلب. يمنع الكركمين الموجود في الكركم إطلاق السيتوكينات، وهي مركبات تشارك في الالتهاب. وترتبط هذه السيتوكينات إلى حد كبير بأمراض القلب والأوعية الدموية.6 – قد يساعد في علاج مرض السكرييمكن أن يخفض الكركمين الموجود في الكركم مستويات الجلوكوز في الدم، مما يساعد في علاج مرض السكري.يلعب المركب أيضًا دورًا في الوقاية من اضطرابات الكبد المرتبطة بمرض السكري. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام الكركمين أيضًا في علاج اعتلال الكلية السكري واعتلال الشبكيةكما يمنع الكركمين أيضًا الالتهاب والإجهاد التأكسدي ، وهما مشكلتان شائعتان مرتبطتان بمرض السكري.7 – قد يقوي العظامعادة ما يكون الحليب غنيًا بالكالسيوم وفيتامين د. كلتا هاتين المغذيتين ضرورية لعظام قوية.تم العثور على الكركم أيضًا لحماية العظام. تظهر الأبحاث الأولية أن الكركم، بكميات مناسبة من الكركمين ، يمكن أن يمنع فقدان العظام بنسبة تصل من 35% إلى 50?. ما إذا كانت هذه الآثار يمكن أن تمنع هشاشة العظام لدى البشر تتطلب مزيدًا من الدراسة.