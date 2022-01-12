5 فوائد صحية لأوراق الكاري.تحارب مرض السكري وتحسن الهضم..



أوراق الكاري أوراق الكاري

تستخدم أوراق الكاري بشكل شائع كتوابل، وتضيف نكهة خاصة لكل طبق، ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد النكهة.



أوراق الكاري مليئة بالكربوهيدرات والألياف والكالسيوم والفوسفور والحديد والفيتامينات مثل فيتامين ج وأ وب وهـ، كما أنها تساعد قلبك على أداء وظيفته بشكل أفضل ويحارب الالتهابات ويمكن أن ينعش شعرك وبشرتك بالحيوية.



في التقرير التالي، يستعرض «المصري لايت» بعض الفوائد الصحية لأوراق الكاري، وفقًا لموقع times of india.

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تساعد في الوقاية من فقر الدمأوراق الكاري مصدرا غنيا لالحديد وحمض الفوليك، المسؤول بشكل أساسي عن مساعدة الجسم على امتصاص الحديد، وبما أن هذه الأوراق مصدر غني لكلا المركبين، فهي العلاج الطبيعي الوحيد للتغلب على فقر الدم.تحارب مرض السكريتساعد أوراق الكاري في ضبط مستويات السكر بالدم من خلال التأثير على نشاط الأنسولين في الجسم وتقليل مستويات السكر في الدم.كما يلعب نوع وكمية الألياف الموجودة في الأوراق دورًا مهمًا في خفض مستويات السكر في الدم. لذلك، إذا كنت تعاني من مرض السكري، فإن أوراق الكاري، هي أفضل طريقة طبيعية للتحكم في مستويات السكر في الدم.تحسن الهضممن المعروف أن أوراق الكاري تساعد في تحسين عملية الهضم وتغيير طريقة امتصاص الجسم للدهون، مما يساعدك على إنقاص الوزن. نظرًا لأن زيادة الوزن هي أحد الأسباب الرئيسية لمرض السكري، فإن هذه الأوراق تعالج المشكلة من جذورها.تخفض نسبة الكوليسترولتظهر العديد من الأبحاث أن أوراق الكاري لها خصائص يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، فهي مليئة بمضادات الأكسدة، كما أنها تمنع أكسدة الكوليسترول الذي يشكل الكولسترول الضار، وهذا بدوره يساعد في زيادة كمية الكوليسترول الجيد (HDL) ويحمي جسمك من أمراض مثل أمراض القلب وتصلب الشرايين.تمنع شيب الشعرلطالما عُرفت هذه الأوراق، بالمساعدة في منع شيب الشعر، كما أنها فعالة للغاية في علاج الشعر التالف، وإضافة الارتداد إلى الشعر العرج، وتقوية جذع الشعر الرقيق، وتساقط الشعر، وعلاج قشرة الرأس.