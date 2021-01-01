تخذير .. متى يمكن أن تصاب بكورونا مرة أخرى؟



عدوى كورونا عدوى كورونا

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن تحدث عدوى كورونا إذا لم يتم اتباع السلوك المناسب للوقاية من كورونا COVID-19 بشكل صحيح، ومن بين العديد من تدابير الوقاية التي يمكن أن تقطع فعليًا سلسلة انتقال COVID-19 ، فإن الإجراءات الفعالة هي ارتداء الأقنعة والحفاظ على نظافة اليدين.



وأشارت الدراسة، إعادة الإصابة بعدوى فيروس كورونا COVID-19 تعني أن الشخص قد أصيب، وتعافى ، ثم أصيب لاحقًا مرة أخرى، وبعد التعافي من كورونا، سيكون لدى معظم الأفراد بعض الحماية من العدوى المتكررة، ومع ذلك تحدث العدوى بعد كورونا لعدة أسباب وعوامل.



ووفقًا للبيانات الواردة من مركز السيطرة على الأمراض، "تشير أحدث البيانات إلى أن إعادة اختبار شخص ما في الأشهر الثلاثة التالية للعدوى الأولية ليس ضروريًا إلا إذا ظهر على هذا الشخص أعراض كورونا COVID -19 ولا يمكن أن ترتبط الأعراض بمرض آخر".

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ووفقا لبيانات Medanta، "معظم الأشخاص المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19، سواء ظهرت عليهم أعراض أم لا ، ينتجون أجسامًا مضادة (بروتينات تقاوم العدوى) وخلايا مقاتلة، بالنسبة لأولئك الذين تعافوا، يبدو أن فرص الإصابة مرة أخرى منخفضة للغاية في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الإصابة الأولية ".وتابعت إذا كنت مصابًا بعدوى خفيفة، ولم تحصل على استجابة مناعية جيدة جدًا، وتعرضت مرة أخرى لجرعة كبيرة من الفيروس، فهذا من الممكن يصيبك بأعراض شديدة من فيروس كورونا.