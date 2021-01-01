3 عروض خليجية لأبو جبل



أبو جبل أبو جبل

قال الاعلامي محمد شبانة إن محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك، تلقى 3 عروض من الخليج خلال الأيام الماضية؛ بعد تألقه مع المنتخب الوطني.



وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "تلقى اللاعب عرضين من الإمارات، إلى جانب عرض ثالث من أحد الأندية السعودية".



وتابع: "جاء العرض السعودي المعروض على اللاعب بقيمة 100 مليون جنيه في عقد مدته 3 مواسم.

وينتهي عقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن".