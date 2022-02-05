تنطلق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية غدا الأربعاء 9 فبراير بعد أن ظهرت نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية قبل الفصل الدراسي الثاني.
ويشار إلى أن المرحلة الأولى انطلقت يوم السبت الماضي 5 فبراير، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر هذا الرابط
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت أنه تم فتح باب التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية حتي الساعة الثامنة مساء أمس السبت 5-2-2022 ، موضحة أنه متاح تسجيل رغبة واحدة فقط للمرحلة وإذا لم تتحقق يمكن المحاولة في المراحل اللاحقة.
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