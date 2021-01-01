عمل الكريب بالفراخ زي المحلات



الكريب بالفراخ الكريب بالفراخ

الكريب بالفراخ من الأكلات الإيطالية الأصل، ولكنها أصبحت من أكثر الأكلات التي يعشقها معظم الشعب المصري، خاصة الشباب والأطفال، وأصبحت هناك محلات مخصوصة لإعداد الكريب بمختلف حشواته، والحلو منه والحادق.

ولكل ست بيت تفضل عمل الكريب بالفراخ لأبنائها في البيت، نقدم في السطور التالية، طريقة عمل الكريب بالفراخ في البيت، بكل أسراره وتفاصيله زي المحلات.



الكريب بالفراخ في البيت





وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكريب بالفراخ، في البيت، كأشهر المطاعم التي تقدم الكريب، لتسعدي أفراد أسرتك.

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المكونات:مقادير فاهيتا الفراخ:نصف كيلو شرائح صدور فراخبصله مفرومه ناعمنصف معلقه صغيره ثوم مفرومملعقتين كبار زباديعصير ليمونهبابريكاجنزبيلبهارات دجاجقرفةحبهان مطحونملح وفلفلبصله شرائحفلفل ألوانمشروم شرائح طازجمقادير الكريب:3 بيضاتكوب ونصف دقيقكوب حليبرشه فلفلجبنه موتزريلامايونيزالطريقه:تتبل الدجاج بالزبادي والبصل المفروم والثوم والبهارات، وتنقع بها لمده يوم كامل.في طاسه ساخنة مانعة للالتصاق، نضع الفراخ وتقلب حتى النضج.ثم نضيف البصل والفلفل الألوان والمشروم، وتقلب جيدا لمدة خمس دقائق، حتى تمام النضج.في الخلاط نخلط البيض والدقيق والحليب، حتى يصبح خليط ناعم.نسكب قليلا من الخليط في طاسة ساخنة مانعة للالتصاق، لمده 30 ثانيه، ثم نقلب على الجهه الأخرى.وهكذا حتى تنتهي الكمية.نأخذ واحدة من الكريب، وندهنه بالمايونيز ونضع الجبنه ثم الفاهيتا، ونلف الكريب ونضعه على طاسه أو جريل ساخن، لتسيح الجبنه وتمسك كل المكونات في بعض وتقدم.كريب بالشوكولاتة للتحليةويمكنك أيضا عمل كريب للتحلية بالشوكولاتة بنفسك في البيت؛ وتقدم طريقته الشيف آسيا في السطور التالية:مقادير عمل الكريب:2 بيض1.5 كوب دقيقملح50 جرام شوكولا سوداءنصف كوب سكر بودرة45 جرام زبدة مذوبة2 كوب حليب سائلملعقة صغيره فانيلانصف ملعقة صغيره كاكاو بودرةطريقة عمل الكريب:يخفق البيض في وعاء، ويخلط الدقيق والكاكاو والملح والسكر البودرة في وعاء أخر، ثم ينقل البيض، ويخلط المزيجان بواسطة ملعقة.تذاب الشوكولاته مع الزبدة في المايكرويف، وتضاف إلى المزيج، ثم يضاف الحليب والفانيلا بشكل تدريجي، مع تحريك مستمر حتى يصبح المزيج ناعمًا من دون أي كتل، ويوضع جانبا لمدة 30 دقيقة.تسخن المقلاة وتدهن بقليل من الزبدة او الزيت؛ لتكون طبقة دهنية على سطحها لا اكثر، ثم يسكب المزيج في الزجاجة او في كيس للتزيين ويسكب المزيج في المقلاة، مع تشكيل دوائر صغيرة وحلقات واشكال اخرى.في وعاء نخلط كل من الدقيق والبيض والزبدة والحليب ورشة الملح والفانيليا جيدًا.تحمى مقلاة غير لاصقة على النار هادئة وتسكب ملعقة كبيرة من المزيج في المقلاة وتوزع بسرعة لتغطي قعر المقلاة باكملها وحين يصبح لون الكريب على لون دهبي نقلبه على الوجه الثاني وأيضا ليصبح لونه ذهبيا ترفع عن النار وتوضع في طبق جانبي ويتم تكرار العملية حتى نفاذ الكمية.ولتحضير الكريمة:يوضع في وعاء كل من الحليب والطحين والسكر والبيضة ويخفق جيدا ويوضع على النار مع التحريك المستمر حتى تجمد وتوضع في البراد حتى تبرد، وفي هذا الوقت وتكون بردت قطع الكريب.ونحضر قطعة كريب وتدهن بقليل من شوكولاتة السائلة للدهن ويوضع فوقها قليل من الكريمة وتلف وتقطع الى دوائر وتوضع في طبق التقديم.