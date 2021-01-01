بسبب فيروس كورونا الكويت تعلن قرار ديد بالنسبة الدراسة

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قالت تقارير إعلامية إن وزارة التربية الكويتية سوف تعلن رسميا عن تأجيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة.

وحسب ما نقلته القبس الكويتية عن مصادر حكومية، فإن الوزارة قد اتخذت قرارا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة ثلاثة أسابيع ليبدأ في الـ 6 من مارس، بدلًا من الـ 13 من فبراير الجاري.



وأكدت المصادر أن وزير التربية، الدكتور علي المضف، عقد اليوم اجتماعا مع قيادات وزارية لـ "بحث إمكانية تأجيل انطلاقة الفصل الثاني لمدة 3 اسابيع، حيث لاقى المقترح قبول القيادات، وتقرر رفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الأمر".

وكشفت أن هذا التأجيل سوف يتبعه تغيير في جدول الامتحانات للعام 2021 – 2022، حيث "سيتم تأجيل الاختبارات النهائية للفصل الثاني لجميع الفصول والمراحل التعليمية".



وأوضحت أن "نظام المجموعتين سيستمر في الفصل الثاني ولن يتم تغييره، ما لم يطرأ أي مستجد خاص بفيروس كورونا".

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يشار إلى أن عملية تأجيل بداية الفصل الثاني سوف يترتب عليها "تأجيل اختبارات الوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية إلى نهاية مارس تقريبًا"، و"ترحيل اختبارات الفترة الدراسية الأولى المؤجلة للطلبة المخالطين والمصابين وحالات الاشتباه لتصبح في شهر مارس بدلًا من فبراير"، و"مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مرجحة أن تبدأ اختبارات الثاني عشر في منتصف يونيو بدلًا من 29 مايو".