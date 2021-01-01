إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس.



جاء ذلك فى خطاب تم إرساله من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه يتم اعتماد وظهور نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات تبدأ من ضعيف حتى ممتاز، وتبدأ من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للثانوى العام مكملة للترم الثانى والأسئلة فى التقييم بالصفين الأول والثانى الثانوى مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة، وعلى الطلاب الابتعاد عن محاولات الغش.



وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69746

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager