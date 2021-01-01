صدمة جديدة قبل مواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم



البرتغالي كارلوس كيروش البرتغالي كارلوس كيروش

تلقى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني، صدمة جديدة قبل مواجهتي السنغال في الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.



أسباب صدمة كيروش

وتمثلت الصدمة التي تلقاها المدير الفني لمنتخب الفراعنة، في أنه لن يتمكن من إقامة معسكر طويل للمنتخب الوطني قبل مواجهتي السنغال في شهر مارس المقبل، كما كان يخطط، والسبب أن أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز التي تضم بين صفوفها النصيب الأكبر من لاعبي منتخب مصر، ستكون مرتبطة بخوض مباريات الجولة الخامسة فى دور أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس المقبل، على أن ينطلق معسكر منتخب مصر في اليوم التالي مباشرة 21 مارس، ثم يخوض مباراة السنغال فى ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة للمونديال يوم 23 أو 24 مارس، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إنطلاق معسكره التدريبي للمباراة.



وبهذا لن يتمكن إتحاد الكرة ولا حتى رابطة الأندية من فعل أي شيئ للبرتغالي كارلوس كيروش، خاصة أن تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال افريقيا في الموعد المذكور سلفًا هو أمر يخص الإتحاد الأفريقي لكرة القدم، ومن المستحيل موافقة الكاف على إدخال أي تعديل على هذه المواعيد.

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وبالتالي فإن كارلوس كيروش سيكون مجبرا على إقامة معسكر قصير للمنتخب الوطني، لن يزيد عن ثلاثة أيام قبل مواجهتي السنغال في الدور الحاسم بتصفيات المونديال.إجتماع كيروش مع عامر حسينتشهد الساعات القادمة جلسة بين البرتغالي كارلوس كيرش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، مع عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف على إدارة المسابقات فى رابطة الأندية المحترفة، من أجل الاستماع إلى احتياجات أجندة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، وتحديد فترات التوقف التي يحتاجها كارلوس كيروش من أجل إعداد الفراعنة لمواجهتي الذهاب والإياب أمام منتخب السنغال فى الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.إستعراض جدول الدوريومن المقرر، أن يقوم عامر حسين خلال الإجتماع بعرض جدول مسابقة الدوري الممتاز، خلال الأسابيع المقبلة على المدير الفني لمنتخب مصر، وكذلك إرتباطات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس الكونفدرالية.وكانت رابطة الأندية المختلفة أعلنت قبل أيام قليلة جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز من الجولة الثامنة وحتى نهاية الدور الأول.موعد انطلاق معسكر الفراعنةوحددت إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة يوم 21 مارس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة استعدادا لمواجهتي السنغال بتصفيات كأس العالم والمحدد لهما يومي 24 مارس بالقاهرة و29 مارس بالعاصمة السنغالية داكار.وبحسب الجدول المعلن فإن منتخب مصر لن يتدرب سوى 3 أيام فقط قبل المباراة الأولى المصيرية أمام السنغال، والتي تقام في القاهرة وهي فترة يراها الخواجة كارلوس كيروش غير كافية لإعداد منتخب مصر لمباراتين بهذه الأهمية ستحسمان مصر الفراعنة من التأهل لبطولة كأس العالم في قطر.