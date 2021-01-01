

وزير التعليم يكرم مدرسة الدقهلية وزير التعليم يكرم مدرسة الدقهلية

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وداد حمدي، رئيس لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري بالسنبلاوين في محافظة الدقهلية، التي تعرضت للاعتداء من قبل أولياء أمور الطالبات لحرصها الدائم على منع ظاهرة الغش خلال الامتحانات.



وزير التعليم

وأعربت المعلمة وداد حمدي عن سعادتها لتكريمها من قبل الدكتور طارق شوقي بداخل وزارة التربية والتعليم الفني، وأشارت خلال اللقاء إلى أن ما قامت به واجبًا علي كل معلم، حيث أنها اعتادت اتباع أخلاقيات المهنة منذ التحاقها بالعمل كمدرسة، وعن سؤال الدكتور شوقي لها عن رأيها للقضاء علي حالات الغش، أجابت أنه من الضروري اتباع إجراء بمنع تواجد أي ازدحام أمام المدارس خاصة فترات الامتحانات مما يؤثر سلبًا في انضباط عملية الامتحانات داخل أسوار المدارس، واختتمت برسالة لكل ولي أمر، "ازرع جوة ابنك اجتهد وذاكر واعمل اللي عليك وبلاش تبص للدرجة هتوصل لتحقيق حلمك بدون غش".



معلمة الدقهلية

وأهدى الدكتور طارق شوقي، شهادة تقدير للمعلمة وداد حمدي تكريمًا لها على تفانيها في العمل، جاء ذلك فى إطار اهتمامه بإلقاء الضوء على النماذج المتميزة وتشجيعهم وتحفيزهم علي الاستمرار بكل إيجابية في عملهم، وأعرب شوقي عن سعادته بنموذج المعلمة صاحبة الضمير الذي لا يتأثر بكل الظروف وتتمسك بالمُثل وتضحي من أجلها.