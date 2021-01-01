وزير التربية والتعليم يمد فترة التسجيل للتقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج

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وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني لامتحانات (أبناؤنا في الخارج) للعام الدراسي 2021/2022 حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/20، حتى يتسنى لجميع الطلاب الإنتهاء من التسجيل الإلكتروني.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مصلحة أبنائها الطلاب بصفة عامة وأبناء الجاليات المصرية بصفة خاصة

كما وافق وزير التربية والتعليم على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتى كان من المقرر لها ـ طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة ـ أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.

وجدير بالذكر أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للتقدم لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من (74 ألف طالب/طالبة) على مستوى العالم؛ مما يُعد نجاحًا ملحوظًا لميكنة إجراءات التقدم؛ تمشيًا مع توجهات الدولة المصرية.

المصدر: elbalad

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