معالجة مشكلة خطيرة في هواتف Google Pixel 6



Google Pixel 6 Google Pixel 6

طرحت شركة جوجل الأمريكية تحديثا جديدا لهواتفها Google Pixel 6، لمعالجة الثغرة التى حدثت لتطبيق الصور Google Photos والتى أثرت على الآلاف من مستخدمي الهواتف حول العالم.



وبحسب موقع The Economic Times فإن جوجل قامت بإصلاح مشكلة في أداة Magic Eraser الموجودة في تطبيق الصور Google Photos والتى سببت وقف التطبيق.



وتعد أداة Magic Eraser واحدة من أكثر الميزات التى قامت جوجل بإطلاقها لهواتف Google Pixel 6 والتى تعمل على تنقيح الصور.

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كما تقوم أداة Magic Eraser بإزالة الأشخاص غير المرغوب فيهم والأشياء والعناصر الأخرى من الصور في معرض الصور، حيث تعتبر ميزة جديدة تماما تم إطلاقها للمرة الأولى منذ أشهر قليلة.وبدأ الإبلاغ عن الثغرة الجديدة الخاصة بتطبيق الصور Google Photos على هواتف Pixel 6، لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المستخدمون عن غضبهم الشديد من عدم استطاعتهم فتح التطبيق.ومع الإصلاح الجديد الذى طرحته جوجل أصبح بإمكان جميع مستخدمي هواتف Google Pixel 6 استخدام أداة التعديل Magic Eraser مرة أخرى بدون حدوث مشكلة في تطبيق الصور.