معالجة مشكلة خطيرة في هواتف Google Pixel 6

طرحت شركة جوجل الأمريكية تحديثا جديدا لهواتفها Google Pixel 6، لمعالجة الثغرة التى حدثت لتطبيق الصور Google Photos والتى أثرت على الآلاف من مستخدمي الهواتف حول العالم.
وبحسب موقع The Economic Times فإن جوجل قامت بإصلاح مشكلة في أداة Magic Eraser الموجودة في تطبيق الصور Google Photos والتى سببت وقف التطبيق.
وتعد أداة Magic Eraser واحدة من أكثر الميزات التى قامت جوجل بإطلاقها لهواتف Google Pixel 6 والتى تعمل على تنقيح الصور.
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