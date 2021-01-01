خدمه جديده تطرحها ابل لمستخدميها " التعرف على الوجه أثناء ارتداء الكمامة"

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صورة الخبر: آبل
آبل

أفاد تقرير إخباري، بأن شركة أبل العالمية، تستعد لتزويد مستخدميها بخدمة جديدة على هواتفهم، تتيح التعرف على الوجوه حتى في حال ارتداء أقنعة طبية «كمامة».

وبحسب ما نشره موقع «macrumors»، فإن الإصدار التجريبي لنظام التشغيل الجديد «أي أو أس 15.4» الذي تستعمله هواتف آيفون، يتضمن خدمة التعرف على الوجوه حتى وإن كان أصحابها يرتدون أقنعة طبية على خلفية جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى أن الميزة الجديدة يمكنها تحديد الميزات الفريدة حول العين، للمصادقة على عملية فتح قفل الجهاز.

وذكرت أنه إذا أراد المستخدم الاستعانة بهذه الخدمة، فسيحتاج إلى إعادة فحص وجهه على الجهاز مرة أخرى أثناء ارتداء القناع، بالإضافة إلى أنه سيكون في الإعدادات، مفتاح بشأن التعرف على الوجه مع قناعه، وسيكون المستخدم مطالبا إما بتشغيل أو إيقاف تشغيله.

المصدر: المدار

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