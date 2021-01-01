التصميم الرسمي للهاتف OnePlus 10 Ultra



OnePlus 10 Ultra OnePlus 10 Ultra

يبدو أن، شركة ون بلس، ستعلن عن هاتف رائد، فائق الجودة، خلال الفترة المقبلة، تحت مسمى، OnePlus 10 Ultra، وسيكون أفضل، من هاتف، OnePlus 10 Pro، الذي تم، الإعلان عنه في، شهر يناير 2022، وذلك وفقا، لأحدث تسريب، الذي يكشف عن، صور ومواصفات، الهاتف القادم، ويوضح تصميمه، من جميع الجوانب، حيث أنه، سيصل مع، تغييرات طفيفة، في التصميم، تميزه عن، إصدار البرو.



الهاتف OnePlus 10 Ultra، سيصل مع، واجهة أمامية، مشابهة لهاتف OnePlus 10 Pro، حيث سيضم شاشة، منحنية من الجوانب، تتضمن ثقب، كاميرا سيلفي، في أعلى الزاوية اليسار، ولكن الشاشة أوسع، والإطارات أنحف.



بالإضافة إلى أنه، سيضم 3 كاميرات خلفية، بتصميم مشابه، للهاتف السابق، ولكن بترتيب مختلف، وتأتي هذه الكاميرات، بدقة 48 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 13 ميجا بكسل، لكاميرا التصوير المقربة، التي ستدعم، تقريبا بصريا 5X، والتي تعتبر هي، الاختلاف الوحيد، في كاميرات OnePlus 10 Ultra، علما بأن، جودة تصوير الفيديوهات، ستكون 8K.

قد يعجبك أيضا...

كاميرات OnePlus 10 Ultraوبخصوص باقي المواصفات، فشاشة الهاتف، ون بلس 10 ألترا، ستصل بجودة QHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبزجاج حماية، Corning Gorilla Glass Victus+، وبدعم HDR10+، والبطارية قد، تدعم الشحن السريع، بقوة تصل إلى، 120 واط، والشحن اللاسلكي، بقوة 50 واط.وحتى الآن لم، يتم الاستقرار، على معالج التشغيل، فهناك تقارير، تشير إلى أنه، سيكون Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المستخدم في هاتف، ون بلس 10 برو، أو Snapdragon 8 Gen 1 Plus، الذي لم يتم، الإعلان عنه بعد، لذلك دعونا ننتظر، لنرى ما سيحدث، خلال الأيام القادمة، حيث نتوقع، ظهور المزيد، من التسريبات، التي تخص، OnePlus 10 Ultra، وسنوافيكم بالتفاصيل الجديدة، فور وصولها.