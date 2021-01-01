التصميم الرسمي للهاتف OnePlus 10 Ultra

يبدو أن، شركة ون بلس، ستعلن عن هاتف رائد، فائق الجودة، خلال الفترة المقبلة، تحت مسمى، OnePlus 10 Ultra، وسيكون أفضل، من هاتف، OnePlus 10 Pro، الذي تم، الإعلان عنه في، شهر يناير 2022، وذلك وفقا، لأحدث تسريب، الذي يكشف عن، صور ومواصفات، الهاتف القادم، ويوضح تصميمه، من جميع الجوانب، حيث أنه، سيصل مع، تغييرات طفيفة، في التصميم، تميزه عن، إصدار البرو.
الهاتف OnePlus 10 Ultra، سيصل مع، واجهة أمامية، مشابهة لهاتف OnePlus 10 Pro، حيث سيضم شاشة، منحنية من الجوانب، تتضمن ثقب، كاميرا سيلفي، في أعلى الزاوية اليسار، ولكن الشاشة أوسع، والإطارات أنحف.
بالإضافة إلى أنه، سيضم 3 كاميرات خلفية، بتصميم مشابه، للهاتف السابق، ولكن بترتيب مختلف، وتأتي هذه الكاميرات، بدقة 48 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 13 ميجا بكسل، لكاميرا التصوير المقربة، التي ستدعم، تقريبا بصريا 5X، والتي تعتبر هي، الاختلاف الوحيد، في كاميرات OnePlus 10 Ultra، علما بأن، جودة تصوير الفيديوهات، ستكون 8K.
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