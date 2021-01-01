تعرف على أبرز مواصفات الهاتف iQOO 9 SE



الهاتف iQOO 9 SE الهاتف iQOO 9 SE

في الفترة الماضية، ظهر أكثر من، تقرير يشير إلى، أن شركة فيفو، ستعلن عن، عضو اقتصادي، في سلسلة iQOO 9، تحت اسم، iQOO 9 SE، والآن تم، تأكيد ذلك، حيث ظهر، تسريب جديد، يكشف عن، المواصفات الرئيسية، التي من المتوقع، أن يصل بها، هذا الهاتف القادم، والتي تتمثل في، معالج أقل، من باقي هواتف السلسلة، وبطارية أقل، بشحن سريع أضعف، ومواصفات أخرى مميزة، دعونا نعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.



مواصفات الهاتف iQOO 9 SE

نبدأ، مواصفات الهاتف iQOO 9 SE، بمعالج التشغيل، الذي يأتي، من فئة، Snapdragon 888 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، والذاكرة الداخلية، التي تأتي، بسعة 128، أو 256 جيجا بايت، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة 8، أو 12 جيجا رام، كما أن، نظام التشغيل، سيكون Android 12، وواجهة المستخدم، ستكون Origin OS Ocean.



شاشة هذا الهاتف، ستكون مشابهة، لشاشة الهاتفين iQOO 9، وiQOO 9 Pro، حيث ستأتي، من نوع، AMOLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10، ولكن بحجم أصغر، يبلغ 6.62 بوصة، بالإضافة إلى أنها، ستحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بدقة 16 ميجا بكسل.

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وبخصوص الكاميرات الخلفية، فالهاتف iQOO 9 SE، سيضم 3 كاميرات خلفية، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا الماكرو، وهذا يعني، أن هذا الهاتف، لن يحتوي على، كاميرا تصوير مقربة، مثل باقي، هواتف السلسلة.وبالإضافة إلى ذلك، فإن البطارية، تأتي بسعة، 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 66 واط، كما أن، الهاتف سيضم، مستشعرا للبصمة، مدمجا في الشاشة، وسيدعم مكبرات صوت، ستريو مزدوجة، مع دعم، خاصية NFC.كل هذه، مجرد تسريبات، ولا توجد، لدينا أي معلومات، بخصوص السعر، والمواصفات الرسمية، وأيضا لا توجد، أي كلمة رسمية، من فيفو، حول موعد، الكشف الرسمي، ولكن نتوقع، أن يتم الإعلان، عن الهاتف iQOO 9 SE، خلال مؤتمر، الإطلاق العالمي، لسلسلة iQOO 9، التي وصلت إلى الصين، في الشهر الماضي.