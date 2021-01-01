تعرف على أبرز مواصفات الهاتف iQOO 9 SE

في الفترة الماضية، ظهر أكثر من، تقرير يشير إلى، أن شركة فيفو، ستعلن عن، عضو اقتصادي، في سلسلة iQOO 9، تحت اسم، iQOO 9 SE، والآن تم، تأكيد ذلك، حيث ظهر، تسريب جديد، يكشف عن، المواصفات الرئيسية، التي من المتوقع، أن يصل بها، هذا الهاتف القادم، والتي تتمثل في، معالج أقل، من باقي هواتف السلسلة، وبطارية أقل، بشحن سريع أضعف، ومواصفات أخرى مميزة، دعونا نعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.
مواصفات الهاتف iQOO 9 SE
نبدأ، مواصفات الهاتف iQOO 9 SE، بمعالج التشغيل، الذي يأتي، من فئة، Snapdragon 888 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، والذاكرة الداخلية، التي تأتي، بسعة 128، أو 256 جيجا بايت، بجانب ذاكرة عشوائية، بسعة 8، أو 12 جيجا رام، كما أن، نظام التشغيل، سيكون Android 12، وواجهة المستخدم، ستكون Origin OS Ocean.
شاشة هذا الهاتف، ستكون مشابهة، لشاشة الهاتفين iQOO 9، وiQOO 9 Pro، حيث ستأتي، من نوع، AMOLED، بجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبدعم HDR10، ولكن بحجم أصغر، يبلغ 6.62 بوصة، بالإضافة إلى أنها، ستحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، من أجل، الكاميرا الأمامية، التي ستأتي، بدقة 16 ميجا بكسل.
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