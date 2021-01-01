الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد فى Meta تعمل عبر Facebook و Instagram و VR

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صورة الخبر: الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد فى Meta
الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد فى Meta

إذا كانت الشركة المعروفة سابقًا باسم Facebook ستساعد في إنشاء metaverse ، فستحتاج إلى شخصيات افتراضية متسقة عبر تطبيقاتها - ولديها الآن ذلك تمامًا، وفقا لتقرير engadged.

واعتبارًا من اليوم، تطرح Meta صورًا ثلاثية الأبعاد محدثة على Facebook و Messenger و Instagram (عبر DMs و Stories)، ويتيح لك التصميم الجديد إحضار نفس الصورة الرمزية عبر منصات Meta ، بما في ذلك VR - ويمكنك الحفاظ على مظهرك أثناء التبديل إلى Quest 2 والعودة.

وتعد الصور الرمزية نفسها بأن تكون أكثر صدقًا مع أسلوبك مع المزيد من الوجوه ولون البشرة والتعبيرات،ويمكنك أيضًا إضافة غرسات القوقعة الصناعية وأجهزة السمع التي تُنقل عبر الهواء والكراسي المتحركة، وأصبح ميتا أيضًا أكثر ميلًا إلى المغامرة بالملابس، ويمكنك الآن اختيار ملابس NFL الرسمية لتتباهى بحبك لكرة القدم قبل Super Bowl.

ولا يزال بإمكانك إنشاء صور رمزية مختلفة لـ Facebook و Instagram و VR ، بحيث يمكنك الحصول على شخصية أكثر واقعية لاجتماعات VR وشخصية أكثر خيالية لملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك.

كما وعدت Meta أيضًا بتبسيط الصور الرمزية المتحركة "في النهاية" عبر الأماكن، وتتيح لك بالفعل مزامنة تغييرات الأفاتار بين Facebook و Instagram.

وأقر Meta بأن الصور الرمزية الموحدة كانت "خطوة مبكرة" في إنشاء metaverse، وهذا لا يخلق فجأة مساحة رقمية متماسكة وغامرة حقًا، إنها بداية إذا لم يكن هناك شيء آخر، فهو يوفر تناسقًا قد يشجعك على تجربة الصورة الرمزية بدلاً من التمسك بالصورة المفضلة.

المصدر: السلطة

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