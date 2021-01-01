بسبب نقص الرقائق سونى تخفض توقعات مبيعات بلاى ستيشن 5



بلاى ستيشن 5 بلاى ستيشن 5

لا تزال شركة Sony تكافح من أجل إنتاج ما يكفي من وحدات تحكم PlayStation 5 لمواكبة الطلب، وقالت الشركة فى تقرير أرباحها خلال الربع المالى الرئيسي للعطلة، إنها شحنت 3.3 مليون وحدة مقارنة لما يقرب من مجموعه تقدر ب 17.3 مليون منذ إطلاقها، وهذا بشكل كبير وراء 20.2 مليون وحدة تمكنت PS4 من إدارتها في نفس المرحلة من دورة حياتها.



وأعلنت سونى عن إيرادات 813.3 مليار ين (7.09 مليار دولار) لقسم الألعاب لديها ، بانخفاض عن 883.2 مليار ين (7.703 مليار دولار) مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.



وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 12.1? لتصل إلى 810 مليون دولار، لأن شركة Sony تخسر بالفعل أموالًا على كل وحدة تحكم PS5 يتم بيعها.

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وقال المدير المالي لشركة Sony Hiroki Totoki في بث عبر الويب للمحلل إن الناس يرغبون في شراء وحدات تحكم PS5 ، لكن لا يمكن للشركاء توفير المكونات بسبب النقص المستمر في الرقائق.وتتوقع Sony أن يستمر هذا الوضع خلال العام المقبل ، مما يعني أنه قد لا يكون من السهل العثور على أجهزة PS5 ، خاصة في النصف الأول من عام 2022.وخفضت سوني توقعاتها لشحنات PS5 للسنة المالية إلى 11.5 مليون وحدة ، بانخفاض من 14.8 مليون، وعلى هذا النحو فقد خفضت تقديرات الإيرادات للعام بأكمله لقسم خدمات الألعاب والشبكات (G&NS) بمقدار 170 مليون ين (1.48 مليار دولار).وفى الوقت نفسه، تتوقع أرباحًا أكثر بنسبة 6% على الرغم من انخفاض مبيعات الألعاب ، وذلك بفضل وحدات التحكم غير المربحة .ويعد قسم الألعاب في سوني أكبر صانع أموال ، حيث يمثل حوالى ربع إجمالي الإيرادات والأرباح في هذا الربع.ومع ذلك، حقق قسم التصوير أداءً جيدًا أيضًا في الربع المالي الثالث من السنة المالية، مع زيادة الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي، بفضل مبيعات أجهزة استشعار صور الهاتف الذكي المتميزة.وفى غضون ذلك، شهد قسم الأفلام بها قفزة كبيرة في الإيرادات لتصل إلى 4.02 مليار دولار ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى نجاح Spider-Man: No Way Home.