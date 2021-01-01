بأسعار متاحة للجميع مفاجأة جديدة من آبل جهاز MacBook Pro

من المنتظر أن يكون عام 2022 عامًا مزدحمًا لشركة أبل مع إطلاق العديد من المنتجات، فوفقًا لمارك غورمان من Bloomberg ، تخطط شركة أبل لإطلاق MacBook Pro للمبتدئين في عام 2022 والذى سيكون متاح بسعر رخيص.
وفي رسالته الإخبارية الأسبوعية، أشار Gurman إلى أنه "أتوقع أن يتطابق MacBook Pro الجديد للمبتدئين مع MacBook Pro للمتميزين بخسارته شريط اللمس"، وقال أيضًا إن جهاز MacBook Pro للمبتدئين لن يحتوي على ProMotion - ميزة معدل التحديث العالي - وحتى المعالج لن يكون M1 Pro أو M1 Max.
ويمكن أن يحتوي جهاز MacBook Pro للمبتدئين، وفقًا لـ Gurman، على معالج M2 ، وهو الخليفة المحتمل لـ M1 ، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2020، كما سيكون به شاشات عرض "أقل"، مما يعني عدم وجود miniLED وربما دقة أقل أيضًا.
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