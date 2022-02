جوجل تضيف 100 لعبة جديدة في 2022 على Stadia

جوجل Stadia جوجل Stadia

التزمت جوجل رسميًا بإضافة 100 لعبة جديدة على الأقل إلى Stadia بحلول نهاية العام، وللمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف المتمثل في 100 لعبة على Stadia بحلول نهاية عام 2022، أكدت جوجل عنوانًا جديدًا واحدًا، حيث ستصدر لعبة Dynasty Warriors 9 Empires في 15 فبراير، وفقًا لتقارير 9to5Google.



وتعمل جوجل أيضًا على توسيع مكتبة ألعاب Stadia من خلال إضافة أربع ألعاب Stadia Pro لشهر فبراير 2022، حيث أن العاب فبراير 2022 تشمل كل من "Life Is Strange Remastered ، Life Is Strange: Before The Storm Remastered ، Cosmic Star Heroine ، Merek's Market ، Nanotale - Typing Chronicles و One Hand Clapping وPHOGS" وهي متاحة الآن لمشتركي Stadia Pro.



وللتذكير، أضافت جوجل أكثر من 100 لعبة إلى Stadia خلال العام 2021، لتفي رسميًا بوعدها بإضافة 100 لعبة على الأقل إلى النظام الأساسي، وأضافت جوجل ميزات تدريجيًا إلى Stadia على مدار العامين الماضيين منذ إطلاقها، بما في ذلك إصدار تجريبي جديد للعبة مدته 30 دقيقة لـ Hello Engineer مؤخرًا.

ويسمح عملاق التكنولوجيا أيضًا للاعبي Stadia بالانضمام إلى ألعاب متعددة اللاعبين دون الحاجة إلى دعوة.