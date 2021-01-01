تعرف على التفاصيل اقتراب كويكب ”أبوفيس” من الأرض

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن هناك جرمًا سماويًا يبلغ قطره 150 مترا، يقترب من كوكب الأرض في الثامن من هذا الشهر، وسيكون الكويكب 2007 UY1 (أبوفيس) قريبا من الأرض، على مسافة تزيد قليلاً عن خمسة ملايين كيلومتر من الكوكب، أي نحو 14 ضعف المسافة من الأرض إلى القمر.
وينتمي 2007 UY1 إلى مجموعة Aton من الكويكبات، التي يتقاطع مدارها مع مدار الأرض من الداخل.
وتم اكتشاف كويكب 2007 UY1 لأول مرة في عام 2007، لا يعتبر خطيرا، وفقًا للحسابات الحالية، فإن الاحتمال النظري لإمكانية اصطدامه بالأرض في يوم من الأيام ضئيل للغاية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!