تعرف على التفاصيل اقتراب كويكب ”أبوفيس” من الأرض

آخر الأخبارعلم وتقنية › تعرف على التفاصيل اقتراب كويكب ”أبوفيس” من الأرض

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن هناك جرمًا سماويًا يبلغ قطره 150 مترا، يقترب من كوكب الأرض في الثامن من هذا الشهر، وسيكون الكويكب 2007 UY1 (أبوفيس) قريبا من الأرض، على مسافة تزيد قليلاً عن خمسة ملايين كيلومتر من الكوكب، أي نحو 14 ضعف المسافة من الأرض إلى القمر.

وينتمي 2007 UY1 إلى مجموعة Aton من الكويكبات، التي يتقاطع مدارها مع مدار الأرض من الداخل.

وتم اكتشاف كويكب 2007 UY1 لأول مرة في عام 2007، لا يعتبر خطيرا، وفقًا للحسابات الحالية، فإن الاحتمال النظري لإمكانية اصطدامه بالأرض في يوم من الأيام ضئيل للغاية.

ووفقًا لتوقعات VNII GOChS، في ربيع عام 2029، سيقترب كويكب أبوفيس من الأرض على مسافة قريبة جدًا، يمكن مقارنتها بارتفاع مدارات الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض.

كما قيمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" احتمال اصطدامه بالأرض بأنه "صغير جدًا جدًا".

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على التفاصيل اقتراب كويكب ”أبوفيس” من الأرض

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
90462

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager