تعرف على التفاصيل اقتراب كويكب ”أبوفيس” من الأرض

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أكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن هناك جرمًا سماويًا يبلغ قطره 150 مترا، يقترب من كوكب الأرض في الثامن من هذا الشهر، وسيكون الكويكب 2007 UY1 (أبوفيس) قريبا من الأرض، على مسافة تزيد قليلاً عن خمسة ملايين كيلومتر من الكوكب، أي نحو 14 ضعف المسافة من الأرض إلى القمر.



وينتمي 2007 UY1 إلى مجموعة Aton من الكويكبات، التي يتقاطع مدارها مع مدار الأرض من الداخل.



وتم اكتشاف كويكب 2007 UY1 لأول مرة في عام 2007، لا يعتبر خطيرا، وفقًا للحسابات الحالية، فإن الاحتمال النظري لإمكانية اصطدامه بالأرض في يوم من الأيام ضئيل للغاية.

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ووفقًا لتوقعات VNII GOChS، في ربيع عام 2029، سيقترب كويكب أبوفيس من الأرض على مسافة قريبة جدًا، يمكن مقارنتها بارتفاع مدارات الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض.كما قيمت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" احتمال اصطدامه بالأرض بأنه "صغير جدًا جدًا".