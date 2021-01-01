روبوت بعضلات كهربائية بحجم حشرة يمكنه الطيران بسرعة 1.6 ميل فى الساعة

طور علماء بريطانيون روبوت طائر مستوحى من الحشرات بأجنحة تطن، ملحق به نوع جديد من العضلات الكهربائية، ويزن النموذج الأولي حوالي 0.01 رطل (5 جرام)، ويبلغ طول جناحه 5.9 بوصة (15 سم)، ويمكن أن يطير بسرعة 1.6 ميل في الساعة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتمكن الروبوت يومًا ما من البحث عن ناجين في مناطق الكوارث مثل المباني المنهارة، ومراقبة البنية التحتية التي يصعب الوصول إليها وتلقيح المحاصيل.
وقال باحثون في جامعة بريستول، إن أجنحة الروبوت فعالة جدا لدرجة أنها توفر بالفعل قوة أكبر من عضلة حشرة من نفس الوزن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!