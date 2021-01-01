تعرف على موعد انتاج بوروسانجوي من فيراري



فيراري فيراري

عندما بدأت فيراري بتطوير سيارتها الـSUV بوروسانجوي في 2018، كان من المقرر أن تصل السيارة للعملاء في 2022.



بالنظر للعديد من العوامل التي فاجأت الجميع في السنوات الماضية، فلن يكون من المفاجئ لو أجلت فيراري موعد إطلاق السيارة. مع ذلك، أشار التقرير المالي للشركة لعام 2021 عن موعد إنتاج بوروسانجوي في 2022، وبدء تسليمها للعملاء في 2023.



جدير بالذكر أن الشركة حققت مبيعات قياسية في 2021 بتوصيل أكثر من 11,000 سيارة للعملاء عالمياً متفوقة على مبيعات عام 2020 بـ22.3 بالمئة، والتي كانت مبيعات قياسية في وقتها. مع وصول بوروسانجوي، يتوقع أن تحقق الشركة مبيعات أكبر حتى في السنوات التالية.