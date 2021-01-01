أسعار لهيونداي النترا CN7 موديل 2022 في السوق المصري



هيونداي النترا CN7 هيونداي النترا CN7

شهدت الفترة الماضية تقديم مجموعة جي بي غبور أوتو باعتبارها وكيلا لسيارات هيونداي في مصر لأحدث قائمة سعرية لموديل 2022 من النترا CN7 ذات الشكل الجديد، حيث كانت أسعار فئات موديل 2022 كالتالي:



- فئة أولى بسعر رسمي 335 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر رسمي 345 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة بسعر رسمي 357 ألف جنيه.- فئة رابعة بسعر رسمي 383 ألف جنيه.- فئة خامسة بسعر رسمي 408 ألف جنيه.- فئة سادسة بسعر رسمي 445 ألف جنيه.- فئة سابعة بسعر رسمي 505 ألف جنيه.ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 126 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات الأساسية التي تقدمها الشركة بالفئة الأولى من السيارة التجهيزات التالية:- وسادة هوائية للسائق.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- تكييف هواء يدوي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- فرش داخلي من القماش.- شاشة وسطية 3.8 بوصة.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- بلوتوث ومنفذ USB.- شاشة ولوحة عدادات رقمية بمقاس 4.2 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.