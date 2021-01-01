تجنب مشاكل الجهاز الهضمي بهذه النصائح



مشاكل الجهاز الهضمي مشاكل الجهاز الهضمي

المعدة بيت الداء، وهى حكمة شهيرة تعني أن صحة المعدة من صحة الجسم، فكلما كان الجهاز الهضمى فى أحسن حالاته كان الجسم بصحة جيد، لذا يجب علينا الإهتمام بصحة الجهاز الهضمي.



ويقدم الدكتور سمير أحمد استشاري الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بالمستشفيات التعليمية المتخصصة، 8 نصائح تعزز من صحة الجهاز الهضمى:-



- تناول الأطعمة المفيدة التي توفر احتياجات الجسم وتكون سهلة الهضم، وعدم اللجوء إلى الأطعمة الجاهزة "التيك أوي"، مع ضرورة الحصول على ساعات نوم كافية وتجنب تناول الأطعمة الدسمة ليلًا.

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- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات فهي من أهم عوامل الحفاظ على الجهاز الهضمي وحمايته من الإصابة بجميع الأمراض ويرجع ذلك إلى ما تحتويه من عناصر غذائية وألياف أساسية يحتاجها الجسم للحفاظ على عمل وصحة الجهاز الهضمي، حيث تعمل هذه الألياف الغذائية على تعزيز حركة الأمعاء، وبالتالي تحمي من الإصابة بالإمساك.- تجنب تناول الدهون بكميات كبيرة لأنها تبطئ من حركة الأمعاء وتؤدي إلى الإصابة بالإمساك وبالتالي حدوث اضطراب في الجهاز الهضمي بشكل عام، لذا يجب الحصول على الدهون الصحية والتي يجب تناولها من خلال أطعمة مفيدة مثل الأفوكادو، زيت الزيتون، بذور الكتان.الاهتمام بشرب كميات كافية من المياه حيث يحتاج الجهاز الهضمي إلى وجود كميات معتدلة من الماء من أجل هضم سليم؛ ويعتبر الماء هو من أهم السوائل التي تساعد في معالجة مشاكل حموضة المعدة.- شرب كميات كافية من الأعشاب الطبيعية، والتي من شأنها تساهم بشكل كبير في تحسين عملية الهضم وعدم الاصابة بالإمساك.- تقليل كمية الكافيين المتناولة على مدار اليوم والتقليل أيضًا من تناول المشروبات الغازية لأنها تعمل على رفع مستوى أحماض المعدة.- ممارسة الرياضة بشكل منتظم لأنها تساعد في تسهيل عملية الهضم والتقليل من الضغط على المعدةفي حال الشعور بأي أعراض مزعجة بالجهاز العضمى يجب المبادرة بالكشف الطبى، لأن أمراض الجهاز الهضمي بشكل عام يمكن أن تحتاج إلى المتابعة والالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب، مع العلم أن الكشف المبكر يساهم بشكل كبير في العلاج بل ايضا يساهم في عدم تطور الحالة إلى الأسوأ.