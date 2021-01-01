بالفيديو: تجربة قيادة لسيارة فيراري الخارقة بقوة 620 حصان



فيراري فيراري

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة فيراري روما الخارقة، وهي سيارة شهيرة بدأ انتاجها في عام 2020، وهي مزودة بمحرك V8 بسعة 3900 سي سي، وهو بقوة 320 حصان وعزم 761 نيوتن متر.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



