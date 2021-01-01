تعرف على أسعار شانجان "ألسفن" موديل 2022

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صورة الخبر: شانجان
شانجان

أعلنت شركة "چى بى غبور أوتو" الوكيل المحلى للعلامة الصينية " شانجان" فى مصر ، عن زيادة السيارة "ألسفن " السيدان موديل 2022 بمقدار 2000جنيه على الفئات الثلاثة المتوفرة فى السوق المصري .
الفئة الأولى:
تأتي السيارة شانجان "ألسفن" بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1400سى سى، ينتج قوة 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال بسعر 181,000 جنيه بعد الزيادة .
الفئة الثانية والثالثة :
تتوفر السيارة شانجان " ألسفن " 2022 بمحرك رباعى الاسطوانات سعة 1500سى سى، ينتج قوة 107 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك وجاءت الفئة الثانية بسعر 201,000جنيه، أما الفئة الثالثة بسعر 217,000جنيه
كما تتميز السيارة شانجان " ألسفن "موديل 2022 بعديد من وسائل الامان والسلامة منها فرامل مانعة للانغلاق، و وسائد هوائية، لمبة شبورة خليفة ، ومرايات جانبية كهربائيه الضبط، و عداد مزود بشاشة معلومات ، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، جنوط 14 بوصة.

المصدر: الاهرام أوتو

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