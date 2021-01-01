خطأ أسقطه في قبضة «التحريات»..حاول تهريب سيارتين باجيرو بدون جمارك.



باجيرو باجيرو

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالتنسيق مع مباحث الجمارك ضبط تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية عن 2 سيارة ماركة باجيرو متسوبيشى بنظام الإعفاءات الجمركية وتلاعبها فى المستندات المقدمة للجمارك واستعمال هذه السيارات خلال فترة الحظر للعمل لغير الأغراض المعفاة من أجلها.



حيث قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات وخطوط السير الخاصة بإستخدام السيارتين فتبين أن هناك تلاعب فى الدفاتر والبيانات والمستندات التى تم تقديمها للجمارك وإستخدام هذه السيارتين في أغراض أخرى غير الغرض الذى تم إعفاؤهما من أجله .



قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 33 لسنة2022 تحريات وضبط .

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وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 300 ألف و 943 جنيه ، تم سدادها بالكامل بالقسيمة رقم 921534 فى 2022/2/5 .يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والاستاذ وليد عبدالله رئيس قطاع الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة الجمركية وضبط كافة محاولات التهرب الجمركى.