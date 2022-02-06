

أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من فبراير أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من فبراير

شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الأسبوع الأول من فبراير 2022، مالت إلي الارتفاع مع ختام تعاملات الأسبوع.



وارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة بلغت نحو 4 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، بينما زاد سعر الجنيه الذهب بقيمة بلغت 32 جنيها.



وتختلف أسعار الذهب في مصر، من منطقة إلى أخرى وتختلف أسعار المصنعية من بائع إلى آخر، وتتراح أسعار المصنعية بين 3% وقد تصل إلى 7% من سعر الجرام.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم 6 فبراير، عيار 21 نحو 793 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 680 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 906 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 6344 جنيهًا.وسجلت أسعار الذهب في مصر الأحد الماضي 30 يناير، عيار 21 نحو 789 جنيها للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 676 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 902 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6312 جنيهًا.وعالميا، تراجعت أسعار الذهب، بنسبة 2.39% لتستقر عند 1791.53 دولارًا، لتسجل بذلك أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس 2021.وأدت التوقعات بحدوث دورة رفع لسعر الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا، والمدعومة بتصريحات باول في المؤتمر الصحفي، والتي مالت إلى تشديد السياسة النقدية إلى الضغط على أسعار المعدن الأصفر غير المدر للعائد.يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق على خلفية نبرة تشديد السياسة النقدية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي خاصة في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.وفي المؤتمر الصحفي، سلط رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الضوء على أن هذه الدورة المالية مختلفة عن الدورات السابقة، وذلك في ظل قوة الاقتصاد، وازدهار سوق العمل، وارتفاع التضخم بشكل أكبر.بينما استبعد بيان الاجتماع عبارات مثل "تدريجي" أو "محسوب"، والتي تم استخدامها في دورات التشديد السابقة للإشارة إلى وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة القادمة، مما ترك جميع الخيارات مفتوحة أمام الاحتياطي الفيدرالي.وتراجعت سندات الخزانة على خلفية تفاعل المستثمرين مع تصريحات باول، مع استعداد الأسواق لحدوث دورة تشديد بشكل أسرع مما كان متوقعًا، وقد أدى هذا بدوره إلى تراجع سندات الخزانة قصيرة الأجل بشكل حاد، إذ أنها أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تسطح منحنى العائد.