التنمية الإقتصادية الإيطالية«الجزائر» تهدف إلى إنتاج 30 مليون طن من القمح في عام 2022



زراعة القمح زراعة القمح

قالت وزارة التنمية الإقتصادية الإيطالية، في بيان نشرته اليوم الأحد، أن الجزائر تهدف إلى إنتاج 30 مليون طن من القمح في عام 2022 واستغلال 3.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية على مستوى البلاد.



وقال «مسعود بن دريدي»، مدير تنظيم وتطوير الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية، إن الحكومة قامت بنشر كافة الوسائل المادية والبشرية لتوفير الأسمدة والبذور في الوقت المناسب، حتى تبدأ حملة الحرث في ظل الظروف المناسبة.



كما خططت للوصول إلى إنتاج أكثر من 30 مليون قنطار من الحبوب، ولا سيما في المنطقة الجنوبية من الجزائر، مع مراعاة توفر جميع الظروف وتعبئة جميع القدرات المادية والبشرية.

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ورحب «مسعود بن دريدي» بقرار رئيس الجمهورية الجزائرية زيادة أسعار شراء الإنتاج الزراعي من قبل المكتب المهني الجزائري للحبوب (الإيكاو) لصالح الفلاحين ، حيث بلغت 6 آلاف دينار جزائري للقمح. 5000 دينار جزائري للقمح الطري و 3500 دينار جزائري للشعير.وقالت وزارة التجارة الإيطالية أن هذا القرار أثار ارتياحًا كبيرًا بين المزارعين ودافعًا لتحقيق الأهداف التي حددتها الحكومة لزيادة إنتاج الحبوب.