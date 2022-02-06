التنمية الإقتصادية الإيطالية«الجزائر» تهدف إلى إنتاج 30 مليون طن من القمح في عام 2022

قالت وزارة التنمية الإقتصادية الإيطالية، في بيان نشرته اليوم الأحد، أن الجزائر تهدف إلى إنتاج 30 مليون طن من القمح في عام 2022 واستغلال 3.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية على مستوى البلاد.
وقال «مسعود بن دريدي»، مدير تنظيم وتطوير الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية، إن الحكومة قامت بنشر كافة الوسائل المادية والبشرية لتوفير الأسمدة والبذور في الوقت المناسب، حتى تبدأ حملة الحرث في ظل الظروف المناسبة.
كما خططت للوصول إلى إنتاج أكثر من 30 مليون قنطار من الحبوب، ولا سيما في المنطقة الجنوبية من الجزائر، مع مراعاة توفر جميع الظروف وتعبئة جميع القدرات المادية والبشرية.
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