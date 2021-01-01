للشيف عواطف محمد .. عمل اللحمة بالبصل بخطوات سريعة



اللحمة بالبصل اللحمة بالبصل

اللحمة بالبصل من الأكلات الشهيرة التي تقدم منذ زمن، فهي عبارة عن لحم يتم نضجه مع البصل ويمكن إضافة بعض الخضروات له حسب الرغبة، وهى طيبة المذاق ويسهل تحضيرها بأكثر من طريقة.



وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل اللحمة بالبصل فى خطوات بسيطة.



مكونات عمل اللحمة بالبصل:

نصف كيلو لحم أحمر مقطع مكعبات متوسطة

نصف كيلو بصل مقطع شرائح

ربع كيلو فلفل رومى أو حار حسب الرغبة

ملح

فلفل أسود

ورق لورا

رشة قرفة

2 فص حبهان

2 مسمار قرنفل

رشة روز مارى

رشة جوز الطيب

ملعقة كبيرة زبد

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طريقة عمل اللحمة بالبصل:-- نحضر حلة على النار، ونضع بها اللحم، ونشوحه حتى يتغير لونه، وماؤه يجف.- نضيف الزبد ونقلب جيدا.- نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل.- نضيف الفلفل بعد تقطيعه، ونقلب جيدا.- نضيف الماء بحيث يغطى اللحم، ونترك الخليط يغلى.- ننزع الريم كلما ظهر حتى يختفى تماما.- بعدها نضيف جميع التوابل المذكورة ونترك اللحم يغلى مرة أخرى.- نغطى الحلة ونهدئ النار، ونترك اللحم ينضج على النار الهادئة.- نرفعه من على النار ويقدم ساخنا مع الأرز الأبيض والسلطة الخضراء.ويمكن عمل اللحمة بالبصل مسبكة.مكونات عمل اللحمة بالبصل المسبكة:نصف كيلو لحم أحمر مقطع مكعبات متوسطةنصف كيلو بصل مقطع شرائحربع كيلو فلفل رومى أو حار حسب الرغبةملحفلفل أسودورق لورارشة قرفة2 فص حبهان2 مسمار قرنفلرشة روز مارىرشة جوز الطيبملعقة كبيرة زبدنصف ليتر عصير طماطم أو 3 ملاعق كبيرة معجون صلصة طماطمطريقة عمل اللحمة بالبصل المسبكة:-- نحضر حلة على النار، ونضع بها اللحم، ونشوحه حتى يتغير لونه، وماؤه يجف.- نضيف الزبد ونقلب جيدا.- نضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل.- نضيف الفلفل بعد تقطيعه، ونقلب جيدا.- نضيف الصلصة أو عصير الطماطم ونتركها تغلى.- نضيف الماء بحيث يغطى اللحم، ونترك الخليط يغلى.- نضيف جميع التوابل المذكورة ونترك اللحم يغلى مرة أخرى.- نغطى الحلة ونهدئ النار، ونترك اللحم ينضج على النار الهادئة.