

5 أفكار هدايا غير تقليدية للاحتفال بعيد الحب.. "قسيمة شراء أو أول وردة" 5 أفكار هدايا غير تقليدية للاحتفال بعيد الحب.. "قسيمة شراء أو أول وردة"

يعد تبادل الهدايا من أبرز طقوس الاحتفال بعيد الحب، وهي أبرز ما يشغل تفكير المحبين من الآن وحتى يوم عيد الحب فنجد محلات الهدايا مكتظة بالفتيات والشباب للبحث عن كل ما هو جديد في عالم الهدايا، ولكن تظل الهدية غير التقليدية هي الأفضل دائمًا، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية عدة أفكار لهدايا غير تقليدية تحمل معنى رومانسي عميق يمكن تقديمها في عيد الحب.



أول وردة:

يمكننا تقديم أول وردة تم تقديمها لك من الطرف الآخر، بعد تحويلها إلى قطعة فنية بخامات الريزن أو الزجاج أوتغليقها بداخل برواز أنيق يخلد ذكري أول وردة بينكما.



قسيمة شراء:

يمكن للحبيب إهداء حبيبته قسيمة شراء بمبلغ معين على حسب المقدرة ومن الممكن أن يكون من براند تفضل التعامل معه بشكل دائم لشراء ماتحب خاصة أن الشوبينج من أكثر الأشياء التي تسعد البنات.

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أغنية مفضلة:دائمًا نجد أن هناك أغنية رومانسية لكل كابل يستمعون لها لتذكر بعض الذكريات الجميلة لذلك فكرة هذه الهدية تقوم على طباعة الموجات الصوتية للأغنية و رسمها في مكعب من الزجاج الصافي و يمكنك سماعها من خلال أي سمارت فون من خلال تمرير الباركود الخاص بها.اشتراك في منصة مشاهدة إلكترونية:من الهدايا الجديدة والمختلفة تقديم اشتراك في إحدي المنصات للمشاهدة الإلكترونية وتعتبر من الهدايا غير التقليدية وتعتبر هدية جميلة و حماسية لمحبي مشاهدة الأفلام الجديدة أو مباريات كرة القدم.المقتنيات الهاند ميد :أي قطعة تصنع باليد هي بالفعل تصنع بحب يضع المحب فيها احاسيسه و قلبه ويتخيل فيها تفاصيل شريك الحياة ودائمًا يتخيل صورته بها و كيفية استعماله لها ومدى فرحته بها فنصيحتي للمحب اهتم بالهدايا اليدوية وكأنها أهم من أي براند عالمي لأنها صنعت لك بحب ومن أجلك.