5 أفكار هدايا غير تقليدية للاحتفال بعيد الحب.. "قسيمة شراء أو أول وردة"

يعد تبادل الهدايا من أبرز طقوس الاحتفال بعيد الحب، وهي أبرز ما يشغل تفكير المحبين من الآن وحتى يوم عيد الحب فنجد محلات الهدايا مكتظة بالفتيات والشباب للبحث عن كل ما هو جديد في عالم الهدايا، ولكن تظل الهدية غير التقليدية هي الأفضل دائمًا، لذا يستعرض "اليوم السابع" مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية عدة أفكار لهدايا غير تقليدية تحمل معنى رومانسي عميق يمكن تقديمها في عيد الحب.
أول وردة:
يمكننا تقديم أول وردة تم تقديمها لك من الطرف الآخر، بعد تحويلها إلى قطعة فنية بخامات الريزن أو الزجاج أوتغليقها بداخل برواز أنيق يخلد ذكري أول وردة بينكما.
قسيمة شراء:
يمكن للحبيب إهداء حبيبته قسيمة شراء بمبلغ معين على حسب المقدرة ومن الممكن أن يكون من براند تفضل التعامل معه بشكل دائم لشراء ماتحب خاصة أن الشوبينج من أكثر الأشياء التي تسعد البنات.
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