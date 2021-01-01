تعرفي على استخدامات الرمان فى مطبخك



الرمان الرمان

يعتبر الرمان من الفواكه التي لها فوائد كثيرة لصحة القلب والشرايين، بالإضافة إلى أنه يعمل على تعديل مستوى السكر في الدم، وهذا على المستوى الصحي فهو يعتبر من الفواكه ذات الفائدة الكبيرة لصحة الجسم، ولكن البعض منا لا يعرف عن الرمان إلا أنه يتم تناوله فقط كنوع من أنواع الفاكهة، وهذا غير صحيح فهو يستخدم أيضًا في الكثير من أصناف الطعام منها الحلو والحادق، كما أوضحت الشيف أمنية ماهر في حديثها لـ "اليوم السابع" كما يلي:



سلطة الخضار

قالت الشيف يمكن إضافة الرمان لسلطة الخضار أو السلطة الخضراء بجانب مكوناتها المعتادة، فهو يعطي شكل مميز للسلطة ويتناغم جيدا مع الخضروات مما يعطي مذاق رائع لا يقاوم، وقد يكون طبق السلطة وجبة أساسية خاصة لمن يتبعون حمية غذائية.



ورق عنب

ومن الإضافات الأشهر التي يستخدم من خلالها الرمان هو طبق ورق العنب، يعتبر الرمان من المكونات التي تعطي مذاق لذيذ ولاذع يجمع بين الحلاوة واللذوعة في أن واحد لورق عنب، تضاف حبوب الرمان إلى ملعقة كبيرة من عصير ليمون ويضاف إلى المحشي اثناء التسوية ويمكن أيضا التزيين به عن التقديم.

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سلطة يونانيوتعتبر السلطة اليوناني من الوجبات الخفيفة التي تناسب الدايت، فقط قومي بإضافة فصوص الرمان إلى كوب من الزبادي ويخلط جيداً ويقدم كوجبة أساسية أو كطبق جانبي .فخفخيناالفخفخينا من أشهر كوكتيلات العصائر، وتعتبر الفخفخينا من ألذ العصائر المفضلة لدى للجميع ويعد الرمان من الفواكه التي تميز الفخفخينا فهو يعطيها شكل جذاب ومذاق لذيذ، بالإضافة إلى فوائدة المتعددة، تضاف حبوب الرمان إلى الفواكه المتاحة ويضاف إليهم عصير البرتقال على الوجه ويمكن استبداله بالأيس كريم، كما أنه يضاف لسلطة الفواكه وتورتة الأيس كريم.