لسبب غريب . رجل سويسري يتحايل على القانون ويصبح امرأة..

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بفضل قانون جديد، تمكن رجل سويسري من تغيير جنسه رسميًا، والدافع وراء ذلك غريب جدا، إذ فعل هذا لكي يتمكن من التقاعد والحصول على معاشه قبل عام من استحقاقه، من خلال التحايل على القانون.



في مطلع يناير الماضي، دخل قانون جديد حيز التنفيذ في سويسرا، يسمح لأي مقيم سويسري لديه قناعة عاطفية بأنه لا ينتمي إلى الجنس الذي سُجل له في سجل الأحوال المدنية، بتغيير جنسه واسمه الأول، مقابل 75 فرنكًا فقط، بحسب صحيفة «أوديتي سنترال».



رجل مجهول الاسم يغير جنسه بسبب المعاش التقاعدي

رغم أنه من المفترض أن تكون هناك لوائح تمنع الأفراد من الاستفادة من القانون الجديد لأغراض شائنة، لكن في الواقع، استطاع موظف في الهيكل الإداري للدولة أن يستخدم القانون ليحقق به هدفا غريبا.

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وفقًا لصحيفة «Luzerner Zeitung» السويسرية، استغرق الأمر 4 أيام فقط من إطلاق القانون حتى يستفيد شخص ما من القانون الجديد لتحقيق مكاسب مالية في سويسرا، إذ يمكن للمرأة أن تتقاعد بشكل قانوني في سن 64، أي قبل الرجل بسنة، لذلك أدرك الرجل المسن فرصة التقاعد والحصول على معاش تقاعدي في وقت مبكر، لذلك قرر الذهاب للحصول عليها.أنهى الرجل مجهول الاسم كل الإجراءات ونجح بالفعل في تغيير جنسه إلى امرأة حصل على معاشه التقاعدي مبكرا، ويُزعم أن هذا الرجل تفاخر بإنجازه، معترفًا بأن الدافع وراءه كان لأسباب مالية فقط، وليس لأنه بالفعل يعتقد أنه امرأة.مخاوف من القانون الجديدومن المثير للاهتمام، أنه جرى التعبير عن مخاوف بشأن هذا الاحتمال الدقيق في نوفمبر من عام 2021، من قبل ميشيل مونتيني من مكتب العدل الفيدرالي، الذي حذر من أن الرجال يمكن أن يعلنوا أنهم نساء قبل التقاعد بقليل، ويتركوا وظائفهم قبل عام، وهذا بالضبط ما حدث.بعد انتشار هذه الأخبار على الإنترنت، بدأ الناس في تحديد عيوب أخرى في القانون، بما في ذلك إمكانية تجاوز الشباب للخدمة العسكرية الإلزامية عن طريق تغيير جنسهم بشكل قانوني، في الأساس، إذ يمكنهم تغيير جنسهم على الورق في سن 17، وبعد ذلك يعيدون تسجيل أنفسهم رجال في وقت لاحق.