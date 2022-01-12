في أعقاب تطوير كورنيش النيل المراكب السياحية تزين النيل بين الأقصر وأسوان



تطوير كورنيش النيل تطوير كورنيش النيل

في أعقاب تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا في الأقصر، والاكتشافات الأثرية الأخيرة، نشطت حركة السياحة النيلية العاملة بين الأقصر وأسوان، إذ ارتفعت أعداد المراكب إلى 90 مركبًا سياحيًا للاستمتاع بالآثار الفرعونية وجمال المناظر الطبيعية المتاخمة للجبال بطول الرحلة، ما كان له أثر كبير في زيادة حجم التدفقات السياحية الأجنبية والسياحة الداخلية.



المراكب السياحية

تنطلق المراكب السياحية في بانوراما بين الأقصر وأسوان تعرض لروادها مناظر طبيعية وآثارًا فرعونية وجبالًا شاهقة وجزيرة النباتات وزراعات متنوعة وشمسًا دافئة ومياهًا صافية تشبه رحلات الخيال التي يعشقها هواة أدب الرحلات حول العالم، فالأقصر وأسوان هما بوابة السياحة الثقافية بسبب طبيعتهما التي تشبه لوحات فنية إبداعية مليئة بالتنوع في المناظر والأنشطة السياحية والمقاصد الأثرية، تستقبل السياح العاشقين للحضارة المصرية.



المراكب السياحية

وقال الخبير السياحى محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، إن الموسم السياحى الحالى زادت فيه أعداد البواخر والمراكب السياحية العاملة في النيل بين الأقصر وأسوان إلى 90 مركبًا سياحيًا، وهو ما يؤكد زيادة التدفقات السياحية الوافدة لمشاهدة المقاصد الأثرية والسياحية للأقصر وتنوع الأنشطة والمزارات في أسوان.

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وتابع أن جميع العاملين في القطاع السياحى بالأقصر استعدوا تمامًا لاستقبال إجازة نصف العام وما تشهده من زيادة تدفقات المصريين الذين لديهم شغف كامل لرؤية طريق الكباش الفرعونى والتقاط الصور التذكارية بداخله وأمام التماثيل الضخمة، مؤكدا أنه آن الأوان لتكون السياحة الداخلية جزءًا من السياحة المستدامة، وكذلك الاستمتاع بالرحلات النيلية.المراكب السياحيةوتابع: «يقع على ضفاف النيل في الطريق من الأقصر إلى أسوان بعض المزارات الشهيرة مثل معبدإسنا ومعبدكوم أمبو، وكذلك جزيرة النباتات، وحديقة فيلة، ومعبدأبوسمبل التي يشاهدها السياح، بجانب الاستمتاع بمشاهدة نهر النيل وجمال المناظر الطبيعية الخلابة ومشاهدة الجبال على جانبى النيل تتاخم الأشجار والنخيل في لوحة إبداعية رسمها الخالق تبهر السياح الذين يلتقطون الصور التذكارية طوال الرحلة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى التي تساهم في زيادة التدفقات السياحية الوافدة للسياحة الثقافية للأقصر وأسوان.المراكب السياحيةوقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية والثقافية بالأقصر، إن الفترة من بدء أكتوبر وحتى نهاية مايو تشهد إقبالا كبيرا على هذا النوع من الرحلات وفق الاشتراطات والقرارات الوزارية مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية، ومع بدء عطلة منتصف العام الدراسى وانتهاء الامتحانات تحرص الأسر المصرية وشباب الجامعات مع السياح على قضاء الإجازة على متن المراكب السياحية بين الأقصر وأسوان، مؤكدا أن رحلة المراكب السياحية في النيل تشبه البانوراما أو لوحة فنية تعبر عن جمال مصر بمقاصدها الأثرية والسياحية المتنوعة التي يعشقها السياح والمصريون على حد سواء.