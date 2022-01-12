قصه القطة المرشحة للرئاسة فى فرنسا.



ميمشيت ميمشيت

ابتكرت جمعية فرنسية طريقة ساخرة للدفاع عن الحيوانات والتطرق إلى سوء المعاملة، التي تتعرض لها بعض الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب.



اختارت جمعية "L'Arche de Plume" المحلية، اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا لتوجيه ندائها من خلال إعلان ترشيح القطة "ميميشيت" للانتخابات عبر صفحة الجمعية على موقع "فيس بوك".



ووفقًا لموقع "سبوتنيك" قالت مارلين بايفا، التي أصبحت مالكة القطة بعد أن أخذتها من الشارع "بدأت المغامرة على أنها مزحة جيدة، تجلب الفرح لبدء يومك وتسمح لك بالاسترخاء لإنهائه".

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وتابعت "نشارك صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على صفحتنا في فيس بوك، إنها لحظة استرخاء اليوم، مشيرة إلى أن تهدف جمعيتنا، L'Arche de Plume، إلى مساعدة الحيوانات التي تتعرض للإيذاء".لدى Mimichette Barbichette، واسمها الحقيقي "Arya"، ولكن كثيرا ما يُطلق عليها اسم "Mimi" المصغر، مدافعون متحمسون، خاصة وأن وراء النكتة يخفي موضوعًا أعمق: الدفاع عن قضية الحيوان. ولدت فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية بعد مزحة حول المشاكل الصحية، في نوفمبر الماضي، لملكة إنجلترا إليزابيث الثانية. وقالت بايفا "رأت ميميشيت نفسها تأخذ مكانها، ومن عرش الملكة إلى كرسي الرئيس هناك خطوة واحدة فقط ".وأضافت: "يريد الناس الاستمتاع فقط، إنهم مرهقون، بل مكتئبون، هذه القصة مضحكة، تخلق لحظات من المشاركة بين الزملاء والجيران والأصدقاء، إنه رائع ومنعش، ربما نحتاج إليه".