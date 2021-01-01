تعرف علي موعد مباراتى مصر والسنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم

يستعد المنتخب الوطنى لمواجهة نظيره السنغالى فى مباراتى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بعدما أسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية والتى أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.
ويلتقى منتخب مصر مع نظيره السنغالى فى الذهاب يوم 24 مارس المقبل بالقاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.
وجاءت نتائج قرعة كأس العالم كالتالى..
مصر × السنغال
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