هل اقتربت نهاية فيسبوك؟«الأزمات تلاحق العملاق الأزرق».

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ضربات متلاحقة يتلقاها مارك زوكربرج، مؤسس شركة فيس بوك أو «ميتا» في شكلها الجديد، وأدى ذلك إلى تراجع كبير على مستوى الأسهم في البورصة، وعزوف مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي الأزرق، وخير دليل على ذلك معدل الانخفاض الربع سنوي للأرباح، في هبوط هو الأول من نوعه، ما يثير التساؤل.. هل اقتربت النهاية؟



ووفقاً لموقع «ذا فيرج» التقني الأمريكي، فقد أشار إلى أن «فيسبوك» لم يشهد نموًا متزايدًا في عدد المستخدمين كعادته منذ نشأته، كما أن عائدات الإعلانات لم تشهد تناميها المعتاد، ما يشير لوجود عزوف عن الموقع.



«ميتا» لم تنجح

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وأشارت الإحصائيات التي عرضها الموقع، إلى أن الانخفاض الهائل في قيمة الأسهم، يُعد أحد الأسباب التي قضت على الفور على ما يقرب من 200 مليار دولار من القيمة السوقية، كما فشلت حيّل المنصة الرقمية بتغيير علامة فيسبوك التجارية إلى ميتا Meta، فلم يعد هذا كافياً لإلهاء المستثمرين عن المشاكل في أعمال الشركة الأساسية لوسائل التواصل الاجتماعي.وخسر تطبيق فيسبوك Facebook الرئيسي مليون مستخدم يوميًا في أمريكا الشمالية، وبحسب «فوربس»، فإن فيسبوك يخسر نصف مليون مستخدم يوميًا في آخر ثلاثة شهور من 2021.«بوابة أخبار اليوم» تحاور خبراء التكنولوچيا الرقمية حول الأزمات التي يشهدها التطبيق الأزرق وهل ستنتهي سطوته قريباً؟أوضح حسام الجمل، سفير مفوضية الاقتصاد الرقمي بغرفة التجارة الدولية، أن شركة فيسبوك، أعلنت أرباحها الربع سنوية، وظهرت النتائج الأخيرة تعرض الشركة لانخفاض في الأرباح، وتمثل التراجع في عدة محاور أولها فقد جمهور من مستخدمي التطبيق لأول مرة.واستكمل: «ثانياً إعلان الشركة بأن لديها مشكلة في منحنى تطور الأرباح الخاصة بالدعاية الإعلانية، وثالثاً مواجهة التحديات الأخرى بوجود تطبيقات منافسة وأصبح لها صدى كبير مثل تطبيق تيك توك، والذي استطاع جذب جمهور متزايد من مستخدمي التطبيقات الرقمية، وأصبح البعض يرى أن فيسبوك لم يعد يفي بمتطلباته أو أنه أصبح تطبيق قديم وعفا عليه الزمن».التحسن ليس قريباونوه إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن الأمر لن يتحسن كثيراً في المدى القريب بالرغم من الرؤية بعيدة المدى الخاصة بالميتا فيرس، وفي حالة عدم إيجاد آلية لتطوير الفيس بوك على المدى القريب لتحقيق التنافسية المطلوبة، سوف يتعرض لانخفاض أكبر في الأرباح، خاصة وأن تفعيله لخاصية الـ"meta vers" يستغرق وقتاً أكبر .وأكمل «الجمل» أنه فضلاً عن إحجام الشباب في الإقبال على إستخدامه فى الآونة الأخيرة ، ففي بداية إنطلاقة كان يشهد الجميع تفاعلاً كبيراً عبر منشورات بعضهم البعض، ولكن أختلف المشهد كثيراً عن ذى قبل بوجود تطبيقات أخرى تنافسه على الساحة .شراء المنافسينوتابع أسامة مصطفى «خبير تكنولوچيا المعلومات» أن تطبيق الفيس بوك يسعى للتطوير من نفسه، خاصة بعد ظهور العديد من التطبيقات الأخرى التي أصبحت عامل جذب لجمهور التكنولوچيا الرقمى مثل تطبيق الـ «تيك توك» وكذلك الإنستجرام، لذا قامت شركة فيسبوك على الفور بشراء تطبيق الإنستجرام، تستطيع السيطرة على جمهور المنصات الرقمية .وأضاف أن الخسارة التي تعرض لها، متعلقة انها لها علاقة بانخفاض أسهمه ، وذلك لإعلانه إستخدام العملة المشفرة الخاصة بالأنترنت الرقمي ، وأصبح هناك مشاحنات بين الشركات الرقمية والدول ، فهناك دول رفضتها والبعض رحب بها ، مما جعله يفقد عدداً من المستثمرين .